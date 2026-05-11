Profanazione della tomba di Pamela Genini, il racconto della telefonata a Francesco Dolci

Francesco Dolci è indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini a Strozza. Una consigliera comunale racconta la telefonata fatta al 41enne dopo la scoperta del loculo violato e descrive la sua reazione.

Proseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 29 anni uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. Nell’inchiesta aperta dalla Procura di Bergamo compare il nome di Francesco Dolci, 41 anni, amico molto vicino alla vittima, accusato di profanazione di tomba e sottrazione di parte di cadavere. L’uomo continua a dichiararsi estraneo ai fatti e sostiene di essere vittima di un complotto.

Tra le testimonianze raccolte dagli investigatori c’è anche quella di Maria Teresa “Mimì” Sibella, ex sindaca di Rota Imagna e attuale consigliera comunale di opposizione a Sant’Omobono Terme. La donna ha raccontato di avere telefonato personalmente a Dolci il 26 marzo, poche ore dopo la diffusione della notizia relativa alla manomissione del loculo nel cimitero di Strozza.

Sibella conosce il 41enne da anni perché, in passato, frequentava spesso la casa della sua famiglia. Durante quella chiamata gli chiese dove si trovasse e se fosse già a conoscenza dell’accaduto. Secondo il suo racconto, Dolci avrebbe risposto di essere in strada e di non sapere nulla della vicenda. Quando lei gli spiegò cosa era successo alla tomba di Pamela Genini, lui avrebbe reagito con sorpresa e commozione, fino a scoppiare in lacrime.

Gli investigatori, però, stanno verificando un’altra ipotesi. Secondo gli accertamenti, Francesco Dolci potrebbe avere saputo della profanazione prima di quella telefonata. Al centro delle verifiche ci sono anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del cimitero, che avrebbero ripreso l’uomo mentre si muoveva con agitazione davanti al loculo della giovane.

La consigliera comunale fatica comunque a collegare Dolci a un gesto tanto estremo. Nel ricordare il suo carattere, lo descrive come una persona molto espansiva e sempre pronta a parlare con tutti. Ha inoltre raccontato che, in passato, lui le aveva dato consigli su come reagire agli attacchi ricevuti sui social network, suggerendole perfino a chi rivolgersi per presentare denuncia.