Ballando con le Stelle, Francesca Fagnani smentisce l'arrivo in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le Stelle, ma Francesca Fagnani smentisce il suo arrivo in giuria. La conduttrice di Belve ha escluso il passaggio al talent Rai e confermato che seguirà il programma da casa.

Il possibile addio di Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle” continua ad alimentare indiscrezioni sul futuro della giuria del programma di Milly Carlucci. Nelle ultime ore era circolata con insistenza la voce di un possibile ingresso di Francesca Fagnani, indicata come sostituta ideale della giornalista e opinionista.

L’ipotesi è stata però smentita direttamente dalla conduttrice di “Belve”, che ha escluso qualsiasi coinvolgimento nel talent di Rai 1. «Anche questa volta non è vero. Sono felice di quello che faccio e continuerò a farlo», ha dichiarato Fagnani, aggiungendo con ironia che continuerà a seguire il paso doble «comodamente dal divano di casa».

Non è la prima volta che il nome della giornalista viene accostato al programma. Negli ultimi anni Francesca Fagnani è stata più volte indicata come possibile volto della giuria, soprattutto dopo il successo ottenuto con “Belve”, diventato uno dei programmi di punta di Rai 2.

La sua presenza avrebbe segnato un cambio netto nello stile del programma. Il tono diretto e tagliente che caratterizza le sue interviste avrebbe portato una modalità diversa di commentare le esibizioni rispetto a quella proposta da Lucarelli negli ultimi anni.

La crescita televisiva di Fagnani ha rafforzato ulteriormente queste indiscrezioni. Oltre ai risultati ottenuti da “Belve”, anche “Belve Crime” ha consolidato il suo spazio nel palinsesto Rai, confermando il gradimento del pubblico per un linguaggio televisivo più incisivo e senza filtri.

Sul fronte opposto, il futuro di Selvaggia Lucarelli sembra orientato verso Mediaset. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la giornalista sarebbe tra i nomi più forti per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, prevista nelle Filippine durante l’estate.

Il progetto prevederebbe un rinnovamento del reality e Lucarelli potrebbe avere un ruolo centrale nella nuova formula del programma, dopo le precedenti esperienze televisive come opinionista.