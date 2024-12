Ballando con le stelle: Alberto Matano smentisce la sostituzione di Mariotto in giuria

Alberto Matano, giornalista e conduttore de 'La vita in diretta', ha smentito categoricamente le voci che lo indicavano come possibile sostituto di Guillermo Mariotto nella giuria di 'Ballando con le Stelle'. Interpellato dall'Adnkronos, Matano ha risposto: "Ma siamo seri!".

Mariotto, storico giudice del programma, ha abbandonato improvvisamente la diretta del 30 novembre 2024, lasciando incerto il suo ritorno per le puntate successive. Questo episodio ha scatenato numerose speculazioni sul suo futuro nel programma e su chi potrebbe prendere il suo posto in giuria.

In risposta alle accuse di molestie rivolte a Mariotto da parte della senatrice Susanna Donatella Campione, Milly Carlucci, conduttrice dello show, ha difeso il giudice definendo tali accuse "ridicole". Tuttavia, ha anche sottolineato la gravità dell'abbandono senza preavviso durante la diretta, definendolo un gesto "molto grave" che richiede una valutazione con la Rai.

Attualmente, non è stato comunicato ufficialmente chi sostituirà Mariotto nelle prossime puntate di 'Ballando con le Stelle'. La semifinale del programma, prevista per sabato 14 dicembre, si avvicina, e resta da vedere come la produzione gestirà l'assenza di uno dei suoi giudici storici.

Ballando con le stelle sospeso il 7 dicembre per l'inaugurazione della Scala di Milano - La trasmissione "Ballando con le Stelle" non andrà in onda sabato 7 dicembre, posticipando la seconda parte della semifinale al 14 dicembre. Questo cambiamento è dovuto alla partecipazione della conduttrice Milly Carlucci all'inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano, dove sarà impegnata nella diretta dell'opera "La forza del destino" di Giuseppe Verdi.

Angelo Madonia: Sono sereno dopo 'Ballando con le Stelle', grazie a tutti per l'affetto - Angelo Madonia, dopo l'esclusione da Ballando con le Stelle, si è rivolto ai suoi fan tramite una diretta Instagram, mostrando serenità e gratitudine. "Sto bene, sono sereno", ha dichiarato, ringraziando chi gli ha mostrato affetto e solidarietà in questi giorni difficili: "Ho ricevuto un’ondata di vicinanza e amore.

Sonia Bruganelli a Belve: A Ballando con le stelle hanno costruito il mio personaggio polemico - Sonia Bruganelli, ospite di Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve in onda martedì 3 dicembre su Rai2, ha parlato apertamente della sua esperienza a Ballando con le stelle. Durante l’intervista, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato che nel programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, il suo ruolo è stato volutamente costruito per generare polemiche.