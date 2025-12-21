Ballando con le stelle, scontro in giuria: Lucarelli contro Colombari e Favilla

Nella puntata di Ballando con le stelle si è verificato un momento di tensione in giuria, con Selvaggia Lucarelli che ha espresso chiaramente il suo disappunto nei confronti di Martina Colombari e Luca Favilla. La coppia, rientrata in gara per la finale, ha eseguito una rumba giudicata insufficiente, suscitando reazioni diverse tra i giurati. La situazione ha evidenziato come le valutazioni possano diventare motivo di confronto all’interno del programma.

Clima teso nello studio di Ballando con le stelle, dove Selvaggia Lucarelli ha manifestato apertamente la propria irritazione dopo l’esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla. La coppia, tornata in gara per la finale grazie allo spareggio di apertura puntata, è stata giudicata al di sotto delle aspettative.

I due ballerini si sono presentati in pista con una rumba costruita sulle note di “Bella senz’anima”, brano particolarmente significativo per l’attrice. Una scelta sentita, ma che non ha trovato riscontro nel giudizio della giuria, rimasta fredda di fronte a una prova ritenuta poco incisiva.

Il verdetto numerico ha fotografato la situazione: 41 punti complessivi, un risultato che ha confermato le perplessità espresse dai giudici. Tra questi, la voce più dura è stata quella di Lucarelli, che non ha nascosto la propria delusione fin dalle prime parole.

La giurata ha definito l’esibizione priva di energia, sottolineando come il potenziale di Martina Colombari meritasse ben altro livello in una serata decisiva. Secondo il suo giudizio, il ballo non solo è apparso spento, ma anche tecnicamente poco curato rispetto agli standard raggiunti dalla coppia nel corso del programma.

Lucarelli ha ricordato il percorso lineare e senza sbavature costruito nel tempo da Colombari e Favilla, rimarcando come proprio questa solidità rendesse ancora più evidente la mancanza di mordente nella performance finale. Le sue parole hanno provocato una reazione visibile da parte di Luca Favilla.

Nel concludere il suo intervento, la giurata ha parlato apertamente di occasione persa, lasciando intendere che una prova più intensa avrebbe potuto cambiare il peso della serata e il destino della coppia in gara.