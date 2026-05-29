Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme sul Lago di Como, tornano le voci sulla coppia

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati fotografati insieme sul Lago di Como dopo altri incontri pubblici tra Milano e Napoli. Le nuove uscite alimentano le voci su un possibile ritorno di fiamma tra il conduttore e la stilista.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono tornati al centro del gossip dopo alcune apparizioni condivise negli ultimi giorni. Il conduttore televisivo e la stilista napoletana sono stati fotografati durante un fine settimana sul Lago di Como, dove hanno trascorso alcune ore di relax insieme all’amico Domenico Iovine.

Le immagini pubblicate nelle ultime ore hanno riacceso l’attenzione sul rapporto tra i due, già legati sentimentalmente in passato. La loro relazione era iniziata nel 2018 e si era conclusa dopo circa un anno, senza però interrompere del tutto i contatti. Nel tempo De Martino e Ambrosio hanno continuato a frequentarsi, mantenendo un legame rimasto molto stretto anche dopo la fine della storia.

Negli ultimi mesi le occasioni pubbliche non sono mancate. I due erano stati visti insieme anche al Mi Ami Festival e durante una serata a teatro. A Napoli, inoltre, erano apparsi sul Lungomare insieme al discografico Fabrizio Ferraguzzo durante una passeggiata serale.

Al momento non esistono conferme ufficiali su un possibile ritorno di coppia, ma le recenti uscite hanno alimentato le indiscrezioni attorno al loro rapporto. Né De Martino né Ambrosio hanno commentato le immagini o le voci circolate negli ultimi giorni.

Gilda Ambrosio, nata a Napoli nel 1992, si è affermata nel settore della moda dopo gli studi all’Istituto Marangoni di Milano. Nel 2016 ha fondato insieme a Giorgia Tordini il marchio The Attico, diventato negli anni uno dei brand italiani più conosciuti nel panorama internazionale.

Nel corso della sua carriera la stilista ha collaborato con personalità del mondo dello spettacolo e della moda come Zendaya, Rihanna e Margot Robbie. Nel 2018 Forbes l’ha inserita nella lista europea dei “30 Under 30” nei settori arte e moda. Nel 2023 il marchio The Attico ha debuttato alla Milano Fashion Week.