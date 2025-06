Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme? Le immagini che riaccendono i sospetti

Le indiscrezioni tornano a riscaldare i sospetti: Stefano De Martino e Gilda Ambrosio potrebbero aver riacceso la loro fiamma. Le recenti foto, scattate al concerto di Dua Lipa a Milano, ritraggono i due in atteggiamenti affettuosi e complici, facendo inevitabilmente sognare i fan. Dopo settimane di rumors e segnalazioni social, il loro sorriso condiviso sembra confermare una nuova possibile fase della loro storia. La domanda ora è: saranno di nuovo insieme?

Si riaccendono i riflettori su Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Dopo settimane di indiscrezioni e segnalazioni social, i due sono stati fotografati in atteggiamenti affettuosi durante il concerto di Dua Lipa a Milano, tenutosi sabato 7 giugno. Gli scatti mostrano l'ex ballerino e la stilista mano nella mano, visibilmente complici tra la folla. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web, alimentando i rumors su un possibile ritorno di fiamma.

Il legame tra Stefano e Gilda risale al 2018, quando avevano vissuto una relazione che sembrava ormai archiviata. Eppure, negli ultimi mesi, i segnali di un riavvicinamento si sono moltiplicati. Solo poche settimane fa, il settimanale Chi li aveva immortalati in Costiera Amalfitana: un weekend in barca con amici, tra abbracci e momenti di relax, aveva già fatto parlare i fan più attenti.

Leggi anche Chi è Angela Nasti con Stefano De Martino: avvistamenti, indizi social e il presunto flirt

Un altro indizio risale a un video diffuso su TikTok, girato a Miami. Nelle immagini si vede De Martino in spiaggia con il figlio Santiago e una donna dai lunghi capelli castani, ripresa solo di spalle. Anche in quel caso, molti utenti avevano ipotizzato che si trattasse proprio di Gilda Ambrosio, notando la forte somiglianza fisica.

Ma il nome di Gilda non è l’unico accostato al conduttore di Affari Tuoi. In queste settimane è emersa anche una possibile frequentazione con Angela Nasti, sorella dell'influencer Chiara. Una recente foto pubblicata da un utente su TikTok mostra Stefano e Angela insieme in auto: lui alla guida, lei seduta accanto, sorridente. I due hanno inoltre iniziato a seguirsi su Instagram, dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei fan.

Non è la prima volta che De Martino e Angela vengono avvistati. A marzo erano stati visti insieme in uno studio dentistico, poi a Sorrento in compagnia di amici, fino al recente viaggio in macchina. Intanto, il gossip continua a intrecciarsi tra vecchie conoscenze e nuove possibili fiamme, ma nessuno dei protagonisti ha ancora confermato o smentito le voci.