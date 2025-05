Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme? Gli indizi sul presunto ritorno di fiamma

Home / Social News / Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme? Gli indizi sul presunto ritorno di fiamma

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano al centro del gossip dopo essere stati avvistati insieme in Costiera Amalfitana. I due, legati in passato da una relazione, sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre si rilassavano in barca con un gruppo di amici. Le immagini mostrano un abbraccio tra il conduttore e la fashion designer, gesto che ha immediatamente acceso i riflettori su un possibile ritorno di fiamma.

La coppia aveva chiuso la relazione da tempo, ma aveva mantenuto buoni rapporti. Ora, il nuovo avvistamento ha riacceso le voci di un legame che potrebbe non essersi mai del tutto spento. A rafforzare i sospetti c'è anche un video recente diventato virale sui social: girato a Miami, mostra De Martino in spiaggia con il figlio Santiago e una donna di spalle dai lunghi capelli castani. Nonostante non sia mai stata svelata la sua identità, molti utenti hanno riconosciuto una forte somiglianza con Ambrosio.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma gli indizi continuano ad alimentare la curiosità dei fan.

Affari Tuoi Speciale: Ospiti e Dettagli della Puntata del 4 Maggio con Stefano De Martino

Questa sera, domenica 4 maggio, alle 20:34 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Affari Tuoi Speciale, con la conduzione di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, battuta su Belen: Il matrimonio? Lo sto ancora pagando

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 24 aprile, Stefano De Martino ha lanciato una frecciatina ricordando il suo matrimonio del 2013 con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino al parco con Santiago e Luna Marì: giornata in famiglia tra giochi e tenerezze

Stefano De Martino si è goduto un pomeriggio al parco in compagnia del figlio Santiago, avuto da Belen Rodriguez, e di Luna Marì, figlia della showgirl nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.