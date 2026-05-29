Belen Rodriguez ricoverata in codice giallo, gli amici chiariscono cosa è successo in casa

Belen Rodriguez è stata dimessa dopo il ricovero in codice giallo, mentre amici e soccorritori ricostruiscono quanto accaduto nella sua abitazione. Alla base dell’allarme ci sarebbe stata una porta del bagno bloccata.

È tornata a casa dopo il ricovero in ospedale Belen Rodriguez, protagonista nei giorni scorsi di momenti di forte tensione nella sua abitazione. Con il passare delle ore stanno emergendo nuovi dettagli sull’episodio che aveva fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni vicini avrebbero sentito urla e rumori provenire dall’appartamento della showgirl. La situazione avrebbe fatto temere un’emergenza, portando all’arrivo di ambulanza, agenti e Vigili del Fuoco. Poco dopo sarebbero arrivati anche Cecilia Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

La conduttrice sarebbe stata accompagnata in ospedale in codice giallo, mentre le persone presenti parlavano di uno stato di agitazione e disorientamento. Dopo gli accertamenti medici, però, i sanitari l’avrebbero dimessa senza riscontrare problemi clinici gravi.

Gli stessi Vigili del Fuoco intervenuti nell’abitazione avrebbero escluso ipotesi più drammatiche. In base a una prima versione dei fatti, Belen sarebbe rimasta bloccata all’interno del bagno senza riuscire ad aprire la porta. Durante quei minuti avrebbe avuto difficoltà a comunicare, rispondendo solo con poche parole.

Nelle ultime ore alcune persone vicine alla showgirl hanno fornito una ricostruzione meno allarmante dell’accaduto. Secondo quanto riferito, tutto sarebbe nato da un guasto improvviso alla serratura del bagno, che avrebbe provocato panico e richieste di aiuto dall’interno della stanza.

La vicenda continua comunque a far discutere, anche perché restano ancora alcuni aspetti poco chiari sulle condizioni in cui la showgirl sarebbe stata trovata prima del trasporto in ospedale.