Belen Rodriguez preoccupa i fan dopo l'intervista rallentata: cosa è successo sul palco

Preoccupazione intorno a Belen Rodriguez dopo la sua partecipazione al Vanity Fair Stories, dove la showgirl ha rilasciato un’intervista molto attesa e tornata al centro dell’attenzione online per un breve momento diventato virale sui social.

Sul palco dell’evento, Belen è tornata a parlare delle dichiarazioni fatte a Belve riguardo la relazione con Stefano De Martino, soffermandosi sulle polemiche nate dalla frase “ho menato tutti i miei ex”. La showgirl ha spiegato di aver usato un’ironia tipica della sua cultura: “Io sono sudamericana e ho un’ironia diversa rispetto agli altri”.

Leggi anche Belen e la frecciatina a Barbara d'Urso: Non mi saluta durante l'intervista in diretta

A fare il giro del web è stato però un estratto video dell’intervista, in cui si nota un attimo di apparente perdita di equilibrio mentre la showgirl era seduta sul palco. Nel filmato si sente qualcuno dal pubblico avvertirla con un “attenzione”, gesto che ha subito acceso la curiosità e l’apprensione degli utenti.

Sui social molti hanno interpretato quel momento come un possibile malessere, scatenando una serie di commenti preoccupati: “Ma cosa le sta succedendo?”, “Qualcuno la aiuti”, scrivono diversi utenti che si interrogano sulle condizioni della showgirl.