Belen Rodriguez ricoverata a Milano, il caso riaccende il tema della depressione da successo

Belen Rodriguez è stata ricoverata al Policlinico di Milano dopo l’intervento del 112 chiamato dai vicini. Il caso riporta al centro i disturbi psicologici legati anche a persone famose e di successo.

Belen Rodriguez è stata ricoverata in codice giallo al Policlinico di Milano nella mattinata di lunedì 25 maggio dopo l’arrivo dei soccorsi nel suo appartamento di Brera. A far scattare la chiamata al 112 sarebbero stati alcuni vicini di casa, preoccupati per le urla provenienti dall’abitazione della showgirl argentina. La conduttrice è stata dimessa nella tarda mattinata del giorno successivo.

Negli anni la stessa Rodriguez aveva raccontato pubblicamente di aver affrontato momenti difficili legati ad attacchi di panico e depressione. L’episodio ha riportato l’attenzione su un tema spesso poco compreso, quello del disagio psicologico tra persone considerate fortunate, realizzate o economicamente affermate.

Secondo Fabio Monticelli, presidente della Società italiana di terapia comportamentale e cognitiva, ansia, depressione e crisi di panico possono colpire chiunque, indipendentemente dal successo personale o professionale. Lo specialista spiega che esistono forme di malessere che si manifestano anche dopo aver raggiunto obiettivi importanti.

Monticelli parla infatti di una vera e propria “depressione da successo”. Chi insegue un traguardo per anni può trovarsi improvvisamente senza motivazione una volta raggiunto il risultato desiderato. Il riconoscimento pubblico o professionale, spiega lo psicoterapeuta, non sempre coincide con una sensazione profonda di serenità o appagamento personale.

Per descrivere le crisi di panico, l’esperto utilizza l’immagine di una persona che si sente sospesa “al settimo piano senza balaustra”, con una costante percezione di pericolo e perdita di controllo. Sulla depressione invita invece a distinguere tra le diverse forme esistenti, da quelle legate a fattori biologici a quelle con una forte componente psicologica.

Lo specialista affronta anche il tema della psicoterapia, ancora accompagnata da molti pregiudizi. “Non si fa perché si è matti”, chiarisce Monticelli, spiegando che il percorso terapeutico serve ad aiutare le persone a vivere con maggiore libertà e meno condizionamenti legati al disagio mentale.