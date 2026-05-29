Dan Greaney contro Trump, il creatore dei Simpson annuncia la candidatura alla Casa Bianca

Il creatore dei Simpson Dan Greaney attacca Donald Trump con due video satirici e annuncia una provocatoria candidatura alla Casa Bianca. Nei filmati critica il potere dei miliardari e chiede un’America più inclusiva.

Dan Greaney, storico autore e produttore de I Simpson, ha pubblicato due video satirici nei quali prende di mira Donald Trump, il suo entourage politico e gli imprenditori che sostengono l’attuale presidente degli Stati Uniti. Nei filmati, diffusi sui social, Greaney appare travestito da profeta con tunica, lunga parrucca grigia e petto scoperto.

Il tono è ironico, ma il messaggio resta diretto. L’autore americano apre uno dei video sostenendo di aver “predetto” la caduta politica di Trump già un anno fa. Poi prosegue con una serie di battute rivolte ai principali volti dell’amministrazione repubblicana, citando anche il vicepresidente J.D. Vance e Elon Musk. Secondo Greaney, chi governa oggi gli Stati Uniti sarebbe concentrato soprattutto su denaro e potere, trascurando le esigenze dei cittadini.

Nel suo intervento l’autore richiama anche figure storiche del Partito Repubblicano come Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt, invitando l’ala moderata e progressista del partito a prendere posizione contro quello che definisce l’estremismo trumpiano.

Il passaggio più discusso arriva nel finale del video. Dopo aver scherzato sul fatto di essere soltanto “un autoproclamato profeta”, Greaney ricorda di avere una laurea in legge e lancia l’annuncio provocatorio: “Mi candido alla presidenza”. Una frase pronunciata a metà tra satira politica e dichiarazione simbolica.

Il riferimento ai Simpson appare inevitabile. Greaney è infatti legato anche all’episodio “Bart nel futuro”, andato in onda anni fa, in cui Lisa Simpson diventa presidente degli Stati Uniti dopo Donald Trump. All’epoca, l’autore aveva spiegato che quella trama rappresentava una sorta di avvertimento politico per l’America.

Con questi nuovi video, Greaney torna a utilizzare l’umorismo come strumento di critica sociale e politica. Il messaggio finale è esplicito: costruire un’America che rappresenti tutti i cittadini, senza privilegi per élite economiche o gruppi di potere.