Usa-Cina, Trump annuncia: Xi Jinping atteso alla Casa Bianca entro fine anno

Donald Trump annuncia un possibile incontro a Washington con il presidente cinese Xi Jinping entro la fine dell’anno, parlando di rapporti diretti tra le due potenze e di un vertice alla Casa Bianca ancora in fase di preparazione.

Donald Trump ha confermato l’intenzione di ospitare il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca nei prossimi mesi, indicando la fine dell’anno come periodo previsto per la visita.

L’annuncio è arrivato durante un’intervista registrata con l’emittente statunitense Nbc, realizzata mercoledì e mandata in onda nelle ore successive. Alla domanda su un possibile incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti ha risposto in modo diretto, affermando che la visita è prevista.

Leggi anche: Trump alla Casa Bianca, riepilogo di un anno e nuove tensioni geopolitiche

Donald Trump, nel suo intervento alla Casa Bianca per il primo anniversario del secondo mandato, ha elencato risultati e rinnovato dichiarazioni controverse su Groenlandia, immigrazione e Venezuela.

Trump ha descritto i rapporti tra Stati Uniti e Cina come solidi, richiamando il peso globale dei due Paesi. Secondo il presidente, Washington e Pechino restano le nazioni più influenti al mondo e mantengono un rapporto che, a suo dire, è positivo.

Non sono stati forniti dettagli ufficiali sull’agenda, sui temi del vertice o su una data precisa. L’eventuale incontro tra i due leader si inserirebbe in una fase delicata delle relazioni bilaterali, segnate da equilibri politici ed economici di rilevanza globale.