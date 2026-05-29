Elisa a Campovolo, il concerto del 2027 sarà una festa tra musica sostenibilità e temi sociali

Elisa annuncia il concerto del 2027 a Campovolo e trasforma l’evento in una festa tra musica, sostenibilità e temi sociali. La cantante parla di social, Palestina e libertà di espressione dopo le polemiche degli ultimi mesi.

Elisa salirà per la prima volta sul palco di Campovolo l’11 settembre 2027 alla RCF Arena di Reggio Emilia. L’artista festeggerà trent’anni di carriera con “Soundtrack ’97-’27”, un evento pensato non solo come concerto ma come esperienza collettiva aperta ai fan.

La cantante diventerà anche la prima donna protagonista di un live nella grande arena emiliana. Durante la presentazione del progetto ha spiegato di voler costruire qualcosa di diverso rispetto ai tradizionali show celebrativi. L’obiettivo è creare un grande ritrovo dove musica, attività culturali e attenzione ambientale convivano nello stesso spazio.

Il programma immaginato da Elisa comprende yoga, meditazione, aree dedicate ai bambini, incontri sull’ambiente, karaoke, spazi per ascoltare demo inediti e persino un campeggio. La cantante ha raccontato di voler trasformare Campovolo in una sorta di città temporanea vissuta in modo sostenibile e responsabile.

Nel corso dell’incontro con la stampa Elisa ha affrontato anche temi politici e sociali. Tornando sulle polemiche ricevute dopo il video pubblicato sul fermo della Flotilla diretta verso Gaza, ha difeso il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni. Secondo l’artista, la possibilità di manifestare pacificamente il proprio pensiero resta un principio fondamentale della democrazia.

La cantante ha parlato anche del ruolo pubblico degli artisti, replicando indirettamente alle recenti dichiarazioni di Francesco De Gregori, che aveva invitato i musicisti a non influenzare il pubblico sui temi politici. Elisa ha ribadito che ogni artista è responsabile dell’utilizzo del proprio microfono e ha aggiunto che il silenzio può diventare una forma di complicità.

Spazio poi alla riflessione sull’impatto della tecnologia e dei social network. Elisa sostiene che gli algoritmi stiano modificando profondamente il modo di pensare e di vivere delle persone. Citando David Bowie, ha definito internet qualcosa che va oltre il semplice strumento tecnologico. Un tema che attraversa anche “Fomo 2”, il nuovo brano con cui critica un sistema capace di lasciare le persone costantemente stanche e sotto pressione.

Parallelamente Elisa sta lavorando a un nuovo album, descritto come uno dei più personali della sua carriera. Il disco affronterà temi legati al dolore, alla ricostruzione e alla rinascita, mentre il live di Campovolo sarà pensato come il racconto conclusivo del suo percorso artistico fino a oggi.