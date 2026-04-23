Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, tutti gli artisti sul palco tra musica e lavoro che cambia

Il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma riunisce Rocco Hunt, Francesca Michielin e altri artisti per raccontare il lavoro che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale, con esibizioni live e accesso gratuito in piazza.

Il tradizionale appuntamento del Primo Maggio torna a Roma con un cast ampio e variegato. L’edizione 2026, promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, affronta il tema del lavoro dignitoso, tra contrattazione, nuove tutele e diritti legati alle trasformazioni portate dall’intelligenza artificiale.

Sul palco si alterneranno numerosi artisti italiani, dai nomi più noti alle nuove proposte. Tra questi figurano Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Maria Antonietta con Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale e Sissi.

Accanto agli artisti affermati saliranno sul palco anche le tre vincitrici del contest 1Mnext, dedicato ai progetti emergenti: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. L’organizzazione annuncia inoltre ulteriori partecipazioni che verranno svelate a ridosso dell’evento.

La direzione artistica, affidata a Massimo Bonelli, punta su esibizioni esclusivamente dal vivo per costruire un racconto musicale capace di attraversare generazioni e stili diversi. Il filo conduttore scelto per questa edizione è “Il domani è ancora nostro”, un messaggio che unisce artisti e pubblico attorno ai cambiamenti della società.

Il Concerto del Primo Maggio resta un evento gratuito e aperto a tutti, seguito ogni anno da migliaia di persone in piazza e da milioni di spettatori. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, con copertura anche su RaiNews.it, RaiPlay e Rai Italia.