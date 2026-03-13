Achille Lauro allo stadio Euganeo incontra il Calcio Padova prima del concerto del 2027

Achille Lauro ha visitato lo stadio Euganeo di Padova e incontrato il Calcio Padova durante un sopralluogo legato al concerto previsto nel 2027. Il cantante ha trascorso alcune ore con dirigenti e giocatori tra foto, autografi e un giro dell’impianto.

Achille Lauro è passato dallo stadio Euganeo di Padova con largo anticipo rispetto al concerto previsto nel 2027. Il cantante ha fatto visita all’impianto di viale Nereo Rocco e ha incontrato dirigenti e alcuni giocatori del Calcio Padova durante una giornata organizzata dal club.

L’incontro si è svolto il 12 marzo. I tesserati della squadra biancoscudata, che milita in Serie B, hanno accompagnato l’artista in un giro all’interno dello stadio, mostrando spogliatoi, tribune e campo. La visita si è trasformata presto in un momento informale tra foto ricordo, autografi e scambi di battute.

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Durante la giornata ha fatto da sottofondo il brano Incoscienti Giovani, canzone che lo scorso anno è stata legata alla stagione del Padova culminata con la promozione. Il titolo del pezzo è stato poi scelto anche come slogan della campagna abbonamenti per l’attuale stagione della squadra in Serie BKT.

L’artista tornerà a Padova per un appuntamento musicale di grande richiamo. Il concerto di Achille Lauro allo stadio Euganeo è fissato per il 26 giugno 2027, quando il cantante salirà sul palco dell’impianto cittadino davanti al pubblico.