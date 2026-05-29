Call of Duty Modern Warfare 4 arriva su PC e console next-gen, nuova guerra globale e multiplayer rivoluzionato

Call of Duty Modern Warfare 4 porterà la serie in Corea con una nuova campagna globale e un multiplayer rinnovato. Infinity Ward punta su grafica next-gen, nuove modalità e un sistema balistico più realistico per PC e console attuali.

Infinity Ward prepara il ritorno di Call of Duty con Modern Warfare 4, un capitolo costruito esclusivamente per PC e console di nuova generazione. Il nuovo episodio punta a rinnovare la serie con una campagna più cinematografica, un comparto tecnico aggiornato e un sistema di gioco pensato per rendere gli scontri più realistici e dinamici.

La storia si sposta nella Penisola Coreana, dove un’invasione della Corea del Sud scatena una crisi internazionale destinata ad allargarsi rapidamente. Il conflitto coinvolge diverse nazioni e porta i giocatori in una serie di operazioni militari sparse in tutto il mondo, tra missioni segrete, combattimenti urbani e interventi delle forze speciali.

Il protagonista della campagna sarà Park, un giovane soldato sudcoreano al suo primo impiego sul campo. La narrazione seguirà la sua crescita durante il conflitto, mentre il reparto di cui fa parte tenterà di sopravvivere in uno scenario sempre più instabile.

Le missioni si svilupperanno in ambientazioni molto diverse tra loro. Oltre alle battaglie nelle città coreane, il gioco porterà i giocatori nelle strade di New York, tra inseguimenti a Parigi, operazioni notturne a Mumbai e scontri per il controllo di interi quartieri devastati dalla guerra.

Il multiplayer introdurrà il nuovo sistema Ballistic Authority, progettato per modificare completamente il comportamento delle armi. Traiettorie, rinculo, movimenti del personaggio, audio e visuale saranno gestiti da un’unica tecnologia con l’obiettivo di rendere ogni scontro più preciso e credibile.

Al lancio saranno disponibili dodici mappe inedite dedicate alle partite 6 contro 6, insieme a contenuti specifici per Gunfight e Big War, modalità che uniranno combattimenti tra fanteria e veicoli. Debutterà anche Kill Block, una modalità dinamica con centinaia di configurazioni diverse che cambieranno coperture, percorsi e punti strategici a ogni partita.

La personalizzazione delle armi verrà ampliata con il nuovo sistema Gunny, pensato per aiutare i giocatori a creare equipaggiamenti adatti al proprio stile. Tornerà anche il Gunsmith con nuove opzioni avanzate e accessori speciali capaci di modificare il comportamento balistico delle armi ai livelli più alti di progressione.

Infinity Ward reintrodurrà inoltre il sistema Prestige in doppia versione. I giocatori più legati ai capitoli classici potranno scegliere il Prestige tradizionale con reset della progressione, mentre chi preferisce una crescita più lineare avrà a disposizione un sistema meno rigido.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla versione PC, sviluppata insieme a Beenox. Il team promette più opzioni grafiche, migliore ottimizzazione e una risposta ai comandi più rapida. L’obiettivo dichiarato è trasformare Modern Warfare 4 nel capitolo tecnicamente più avanzato mai realizzato per la serie.