Call of Duty torna su Modern Warfare, Infinity Ward promette il capitolo più ambizioso della serie

Infinity Ward rilancia Modern Warfare con un nuovo Call of Duty pensato per ridefinire la serie. Lo studio parla di combattimenti più realistici e sistemi spinti al massimo, mentre cresce l’attesa per il reveal previsto nelle prossime settimane.

Infinity Ward ha iniziato a presentare il prossimo Call of Duty con un messaggio che punta direttamente sulla saga Modern Warfare. I responsabili dello studio, Mark Grigsby e Jack O'Hara, hanno descritto il progetto come un nuovo inizio per la sottoserie, parlando apertamente di quello che definiscono il “Modern Warfare definitivo”.

Per ora non è arrivato un annuncio completo, ma il tono scelto lascia intuire la direzione del gioco. Lo studio cita combattimenti più intensi, grande attenzione ai dettagli e un lavoro tecnico sviluppato per portare ogni elemento del gameplay al limite. Infinity Ward, che negli anni ha contribuito a costruire l’identità moderna del franchise, sta preparando il terreno al reveal ufficiale.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il nuovo capitolo potrebbe essere mostrato durante la prima gara delle finali NBA, evento già utilizzato in passato per la promozione della serie. Activision, infatti, concentra spesso la comunicazione principale di Call of Duty nella parte centrale dell’anno. Restano però senza conferma dettagli come data di uscita, piattaforme supportate e modalità incluse nel pacchetto finale.

La scelta di riportare Modern Warfare al centro della comunicazione pesa anche per il percorso recente della saga. Negli ultimi anni la serie ha alternato reboot, sequel e aggiornamenti annuali che hanno diviso parte della community. Parlare oggi di capitolo definitivo significa alzare le aspettative soprattutto su campagna, multiplayer e identità complessiva del progetto.

Nei mesi scorsi erano emerse voci su un possibile arrivo del gioco anche sulle console della vecchia generazione, indiscrezioni poi smentite dall’account ufficiale di Call of Duty. Nel frattempo Microsoft ha modificato la gestione della serie all’interno di Game Pass, rimuovendo il lancio day one dei nuovi capitoli da alcune formule dell’abbonamento.

Il prossimo reveal dovrà quindi chiarire anche la strategia commerciale legata a uno dei marchi più forti del mercato videoludico. Infinity Ward non ha ancora mostrato gameplay, ambientazioni o modalità, ma ha già definito il progetto come un titolo pensato per ridefinire l’identità interna della saga Modern Warfare.