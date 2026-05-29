Jamie Foxx presto papà per la terza volta, Alyce Huckstepp mostra il pancione a Los Angeles

Jamie Foxx e Alyce Huckstepp aspettano un figlio, la compagna dell’attore è stata fotografata con il pancione durante alcune commissioni a Los Angeles.

Jamie Foxx si prepara ad allargare la famiglia. La compagna Alyce Huckstepp è stata fotografata nelle ultime ore a Los Angeles mentre faceva alcune commissioni in città, mostrando chiaramente il pancione ormai ben visibile.

Alyce è stata vista con un abbigliamento sportivo e comodo, lasciando scoperta parte della pancia durante una sosta a un distributore di benzina. La donna era alla guida del Rolls-Royce Cullinan bianco dell’attore prima di raggiungere alcuni amici per pranzo.

La relazione tra Foxx e Huckstepp aveva attraversato un momento complicato nei primi mesi del 2025, quando la coppia si era separata. I due sono poi tornati insieme lo scorso anno e ora aspettano il loro primo figlio insieme. Secondo le informazioni circolate negli Stati Uniti, la gravidanza sarebbe già a uno stadio avanzato.

Per l’attore americano si tratta del terzo figlio. Jamie Foxx era diventato padre per la prima volta nel 1994 con la nascita della figlia Corinne, avuta dall’ex compagna Connie Kline. Nel 2008 era poi arrivata la seconda figlia, Anelise Bishop, nata dalla relazione con Kristin Grannis.