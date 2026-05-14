Jamie Foxx diventa padre a 58 anni, un figlio in arrivo con Alyce Huckstepp dopo l'ictus

Jamie Foxx diventerà padre a 58 anni dopo l’ictus che lo ha colpito. L’attore aspetta un figlio dalla compagna Alyce Huckstepp, conosciuta nel 2023, e parla di una seconda possibilità ricevuta dalla vita.

Per Jamie Foxx sta iniziando una nuova fase della sua vita privata. L’attore americano, reduce dai problemi di salute che lo hanno costretto a fermarsi negli ultimi anni, aspetta il suo terzo figlio insieme alla compagna Alyce Huckstepp. La notizia è stata confermata dalla coppia a People.

Foxx ha 58 anni ed è già padre di due figlie. Corinne, oggi 32enne, è nata dalla relazione con Connie Kline, mentre Anelise, di 17 anni, è figlia di Kristin Grannis. In più occasioni l’attore ha raccontato quanto il ruolo di padre abbia inciso nella sua vita, parlando del legame costruito con entrambe.

Durante un’intervista rilasciata al format “Dad Confessions” di Ellen Digital, Jamie Foxx aveva spiegato di amare i momenti più semplici della quotidianità familiare, dal vedere le figlie felici al poterle aiutare nei momenti difficili. Ora quell’esperienza si ripeterà ancora una volta.

Della compagna Alyce Huckstepp si conosce poco. La donna ha sempre mantenuto un profilo riservato e lontano dall’attenzione mediatica. La relazione con Foxx è diventata pubblica nell’estate del 2023, quando i due erano stati fotografati insieme a Malibu.

Il rapporto ha attraversato anche una fase complicata all’inizio del 2025. In quel periodo l’attore era impegnato nella promozione del film Back in Action e dello speciale Netflix “Jamie Foxx What Had Happened Was”, lavori che avevano assorbito gran parte del suo tempo. Dopo un breve allontanamento, i due erano tornati insieme pochi mesi dopo.

Negli ultimi tempi Foxx ha parlato apertamente del grave problema di salute affrontato dopo l’ictus che lo aveva colpito. L’attore ha definito il ritorno alla normalità come una seconda occasione ricevuta dalla vita, spiegando di volerla vivere senza sprecarla.