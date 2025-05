Rihanna mostra il pancione al Met Gala e annuncia la terza gravidanza

Rihanna ha confermato di essere incinta del terzo figlio durante il Met Gala di New York, dove ha sfilato con un abito che metteva in risalto il pancione. L'artista è stata l’ultima a comparire sul red carpet prima dell'inizio della serata di beneficenza. La gravidanza era già stata anticipata poco prima dal compagno A$AP Rocky. Anche in passato Rihanna aveva scelto eventi mediatici per rivelare le sue gravidanze: nel 2023 aveva mostrato il pancione durante l'halftime show del Super Bowl, annunciando l'arrivo del secondo figlio, Riot Rose. Il primo figlio della coppia, RZA, è nato nel maggio 2022.