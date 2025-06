Fidanzamento ufficiale per Dua Lipa: l'anello da sogno scelto da Callum Turner conquista tutti

Dua Lipa si prepara a vivere un nuovo capitolo di felicità, confermando il suo fidanzamento con Callum Turner. L’annuncio, fatto in esclusiva a British Vogue, ha conquistato i cuori dei fan: l'anello da sogno scelto dall'attore britannico rappresenta solo l'inizio di questa storia d’amore. Tra emozioni e sogni condivisi, la pop star britannica si appresta a pronunciare il fatidico sì, aprendo le porte a un futuro ricco di promesse e avventure insieme.

Dua Lipa si prepara a pronunciare il fatidico "sì". La pop star britannica, di origine albanese, ha confermato in un’intervista esclusiva a British Vogue il fidanzamento con l’attore Callum Turner. "Sì, siamo ufficialmente fidanzati. È davvero emozionante. Decidere di invecchiare insieme e restare migliori amici per sempre è una sensazione speciale", ha raccontato la cantante di Don't Start Now.

La proposta è stata suggellata da un anello di fidanzamento da 18 carati che la cantante definisce "da impazzire": "Callum lo ha scelto dopo essersi consultato con mia sorella e i miei migliori amici. È bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce così bene", ha spiegato Dua Lipa, entusiasta del simbolo scelto per celebrare l’inizio del nuovo capitolo.

Nonostante l’annuncio, le nozze non sembrano imminenti. "Non abbiamo ancora pianificato nulla. Voglio finire il mio tour e Callum è impegnato sul set", ha precisato la cantante, che il prossimo 22 agosto festeggerà il suo trentesimo compleanno. Turner è noto per i suoi ruoli nei film Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, I segreti di Silente e nella serie Masters of the Air.

Le voci sulla loro relazione avevano cominciato a circolare a gennaio 2024, quando Dua Lipa fu vista alla premiere della serie Apple TV+ Masters of the Air. Da quel momento, la coppia è stata più volte fotografata insieme, tra uscite romantiche, gelati condivisi e baci pubblici. L’ufficializzazione è arrivata qualche mese dopo, con una serie di scatti pubblicati dalla pop star sui suoi profili social, in compagnia del futuro marito.