Gratta e Vinci da 5 milioni a Milano, centrato il premio massimo con un biglietto da 20 euro

Un Gratta e Vinci da 20 euro venduto a Milano ha assegnato un premio da 5 milioni di euro. Il tagliando vincente è stato acquistato in una ricevitoria di via Osoppo, con una probabilità di successo di una su oltre 11 milioni.

Una giocata da venti euro si è trasformata in una vincita milionaria a Milano, dove un cliente ha conquistato il premio massimo del Gratta e Vinci “100X New”. Il tagliando fortunato è stato acquistato nella ricevitoria di via Osoppo 13 e ha permesso al vincitore di portare a casa cinque milioni di euro.

Il “100X New” rientra tra i Gratta e Vinci dal costo più elevato disponibili in Italia. Ogni biglietto viene venduto a 20 euro e mette in palio premi di fascia alta, compreso quello massimo appena assegnato nel capoluogo lombardo.

Centrare il jackpot resta però un evento rarissimo. Le probabilità ufficiali indicano infatti una possibilità di vittoria del premio principale ogni oltre 11 milioni di tagliandi giocati. Anche ottenere premi inferiori, come quello da 100mila euro, richiede comunque una combinazione estremamente difficile, con una probabilità stimata di una vincita ogni 5,5 milioni di biglietti.

La notizia della maxi vincita è stata diffusa nelle ultime ore e ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati dei giochi istantanei, soprattutto per l’entità del premio ottenuto con una spesa iniziale contenuta.