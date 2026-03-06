Gratta e Vinci Maxi Miliardario New, vinti 5 milioni a Modena con un biglietto da 20 euro
A Modena un giocatore ha vinto 5 milioni di euro con il Gratta e Vinci Maxi Miliardario New. Il biglietto fortunato è stato acquistato in una ricevitoria di via Pietro Giardini, trasformando un semplice acquisto da 20 euro in un premio milionario.
La fortuna fa tappa a Modena, dove un giocatore ha centrato una vincita da 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci della serie “Maxi Miliardario New”. Il tagliando che ha assegnato il premio massimo è stato acquistato in un punto vendita di via Pietro Giardini 9, nel capoluogo emiliano.
Il biglietto appartiene alla famiglia dei “Miliardari”, tra i giochi istantanei più diffusi nelle ricevitorie italiane. Con questa giocata il fortunato cliente ha ottenuto il premio più alto previsto dal tagliando, uno dei riconoscimenti più consistenti registrati nelle ultime settimane tra i Gratta e Vinci.
Il Maxi Miliardario New costa 20 euro e propone diverse aree di gioco. Il principio principale è semplice: bisogna confrontare i “Numeri vincenti” con quelli presenti nella sezione “I tuoi numeri”. Quando c’è una corrispondenza, si ottiene il premio indicato accanto al numero scoperto.
All’interno del tagliando è presente anche una sezione chiamata Maxi Bonus. Se uno dei numeri indicati in questa area compare tra quelli del giocatore, la vincita associata può essere moltiplicata per 2, 5, 10 oppure 20 volte.
Durante la giocata possono inoltre apparire simboli che assegnano premi immediati. Alcuni garantiscono importi fissi da 100, 200, 500 o 1.000 euro, mentre un simbolo speciale permette di incassare tutte le vincite presenti nell’area di gioco.