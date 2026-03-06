Gratta e Vinci Maxi Miliardario New, vinti 5 milioni a Modena con un biglietto da 20 euro

A Modena un giocatore ha vinto 5 milioni di euro con il Gratta e Vinci Maxi Miliardario New. Il biglietto fortunato è stato acquistato in una ricevitoria di via Pietro Giardini, trasformando un semplice acquisto da 20 euro in un premio milionario.

