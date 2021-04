Vincita record a Gratta e Vinci, 3 milioni di euro in 20 giorni : Non sono un imbroglione

Il caso è su tutti i giornali oggi. Si parla di due Vincite milionarie realizzate a Gratta e Vinci in soli venti giorni. Il fortunatissimo è un brasiliano di 40 anni, un piastrellista. La prima delle due vittorie risale al 4 febbraio, con un Gratta e Vinci da un milione di euro acquistato in una tabaccheria in proVincia di Modena. Il 24 febbraio la seconda vittoria da due milioni di euro, con un biglietto acquistato a Garda, nel veronese, insieme a un 47enne anch'egli indagato.

In totale si parla di 3 milioni di euro vinti in soli venti giorni. Due vittorie che hanno insospettito l'UIF (Nucleo Informazioni Bancarie Banca d'Italia), che ha inviato una segnalazione alla Guardia di Finanza. Secondo quanto emerso, il cittadino brasiliano, da tre anni in Italia, avrebbe effettuato un bonifico di 800mila euro sul suo conto corrente aperto in una banca del suo Paese.

Sul caso, a seguito della segnalazione dell'UIF, la Procura della Repubblica di Verona ha aperto un'indagine anche se al momento non rileva alcuna irregolarità. La Guardia di Finanza sta effettuando "approfondite verifiche per rilevare eventuali situazioni giuridicamente rilevanti", che però "non sono ancora emerse". Insomma, ad oggi l'unica anomalia è quella riconducibile alla buona sorte. Una sfacciata fortuna, ovviamente, che però senza prove resta solo un'incredibile possibilità.

Gratta e Vinci record, l'avvocato dell'uomo: "E 'un dovere, ma nonostante la sua eccezionalità siamo di fronte a una fortunatissima doppietta", ha detto all'Ansa Giovanni Chincarini, avvocato difensore del quarantenne residente a Mantova. Resta il fatto che al momento l'intera Vincita detratta dalle tasse è stata congelata. "Si segnala - ha aggiunto l'avvocato - che sono pendenti presso la Procura della Repubblica di Roma due indagini per accesso abusivo al sistema informatico di Lottomatica, società concessionaria che distribuisce i biglietti Gratta e Vinci, ma non ci sono state indagini sul mio clienti di qualsiasi tipo ". Per gli inquirenti, invece, il caso non può considerarsi chiuso.

Il "Corriere della Sera" riporta oggi la versione del piastrellista finito sotto inchiesta insieme all'amico con cui ha centrato la seconda vittoria. "Tutta questa faccenda è un gigantesco malinteso." Non sono un imbroglione e non ho ricevuto consigli su come vincere biglietti a Gratta e Vinci" dice il 40enne che ha spiegato di essere "un fan del gioco" e che "comprava sempre interi pacchetti nella speranza di essere ricompensato." Al di là di quanto accertato dalla magistratura, il doppio colpo di fortuna, avvenuto anche in così poco tempo, non può che far sorgere sospetti.

Gli inquirenti puntano anche su una donazione fatta con un assegno circolare che, secondo il piastrellista, altro non è che" un regalo a una persona a me cara. Movimenti di denaro sui quali però si sa poco e la Procura deve chiarire. Per ora il montepremi resta bloccato.

