Giro d'Italia 2026, oggi la tappa Feltre-Alleghe con il Passo Giau decisivo per la classifica

Il Giro d’Italia 2026 entra nella fase più delicata con la 19ª tappa in programma oggi, venerdì 29 maggio. La corsa rosa affronta i 151 chilometri da Feltre ad Alleghe, una giornata di alta montagna destinata a pesare sulla classifica generale, dove il leader resta il danese Jonas Vingegaard.

La frazione propone un percorso estremamente duro, caratterizzato da oltre 5mila metri di dislivello e sei Gran premi della montagna. Dopo una prima parte meno selettiva, i corridori inizieranno la lunga serie di salite con il Passo Duran, 12,1 chilometri con pendenza media dell’8,2%, seguito dal Coi, breve ma molto impegnativo con tratti vicini al 10%.

Dopo la discesa verso Palafavera arriverà la Forcella Staulanza, ma il punto chiave della giornata sarà il Passo Giau, scelto come Cima Coppi di questa edizione. La salita misura 9,9 chilometri con una pendenza media del 9,3% e porta i corridori fino ai 2233 metri di quota.

Superato il Passo Falzarego, la tappa si concluderà con l’ultima ascesa verso Piani di Pezzé, cinque chilometri con pendenza media del 9,6%, tratto che potrebbe decidere distacchi importanti tra gli uomini di classifica.

La partenza della 19ª tappa è fissata alle 12.30, mentre l’arrivo ad Alleghe è previsto intorno alle 17.15. La diretta televisiva sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai e su Eurosport. La corsa sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels.