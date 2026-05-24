Giro d'Italia 2026, oggi la 15esima tappa da Voghera a Milano con arrivo per velocisti

Vingegaard guida il Giro d’Italia verso Milano dopo la tappa alpina, oggi i velocisti puntano al successo nella 15esima frazione con circuito finale rapido e senza salite.

Il Giro d’Italia 2026 torna oggi, domenica 24 maggio, con la quindicesima tappa della corsa rosa. I corridori affronteranno 157 chilometri completamente pianeggianti da Voghera a Milano, in una giornata che sulla carta dovrebbe favorire i velocisti e lasciare invariata la classifica generale.

Dopo il duro tappone alpino disputato nella giornata precedente, il gruppo ritrova un percorso più scorrevole. In maglia rosa c’è Jonas Vingegaard, che comanda la graduatoria con 2 minuti e 26 secondi di vantaggio sul portoghese Afonso Eulalio.

La frazione scatterà da Voghera alle 13:40. La prima parte del tracciato, fino al traguardo volante di Pavia, si svilupperà su strade larghe e rettilinee. Successivamente il gruppo seguirà la direttrice storica verso Milano, ripercorrendo alcuni tratti tradizionalmente legati alla Milano-Sanremo.

Una volta raggiunta la zona di Chiesa Rossa, i corridori entreranno nel circuito conclusivo di 16,3 chilometri da percorrere quattro volte. Il finale si presenta molto rapido, con lunghi viali, poche curve e nessuna difficoltà altimetrica, caratteristiche ideali per organizzare una volata di gruppo.

L’arrivo è previsto intorno alle 17:15 nel centro di Milano. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Rai ed Eurosport. Per lo streaming saranno disponibili RaiPlay, Hbo Max, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.