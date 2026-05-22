Giro d'Italia 2026, oggi la tappa Alessandria-Verbania con Ganna tra i favoriti

Il Giro d’Italia riparte con la tredicesima tappa tra Alessandria e Verbania. La frazione piemontese di 189 chilometri potrebbe favorire fughe nel finale grazie a due salite negli ultimi 25 km.

Il Giro d’Italia 2026 torna oggi, venerdì 22 maggio, con la tredicesima frazione della corsa rosa. Il gruppo affronterà 189 chilometri interamente in Piemonte, da Alessandria a Verbania, in una giornata che sulla carta sembra adatta ai velocisti resistenti o agli attaccanti capaci di muoversi nel finale.

La tappa si concluderà nella città di Filippo Ganna, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler puntare al successo davanti al pubblico di casa. In testa alla classifica generale resta il portoghese Afonso Eulalio, ancora in maglia rosa al termine della seconda settimana.

Il percorso della Alessandria-Verbania presenta una lunga parte pianeggiante, ma gli ultimi chilometri potrebbero cambiare lo scenario della corsa. Negli ultimi 25 km sono previsti due Gran premi della montagna, il Bieno di quarta categoria e l’Ungiasca di terza, tratti che possono favorire scatti e tentativi di fuga prima dell’arrivo.

La partenza ufficiale della tredicesima tappa è fissata alle 12.40, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.01 e le 17.25, in base alla velocità media mantenuta dal gruppo durante la giornata.

La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e anche su Eurosport. Per lo streaming sarà possibile seguire la tappa su RaiPlay, Hbo Max, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.