Gerry Scotti e Gabriella Perino, nozze segrete a Milano dopo 15 anni insieme

Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati in gran segreto a Milano dopo 15 anni insieme, scegliendo una cerimonia riservata senza parenti, figli o amici e mantenendo il matrimonio lontano dai riflettori per oltre un anno.

Gerry Scotti avrebbe sposato in gran segreto la compagna Gabriella Perino dopo una lunga relazione iniziata oltre quindici anni fa. Il matrimonio, celebrato in Comune a Milano, sarebbe rimasto riservato per più di un anno e mezzo. A raccontare i dettagli della cerimonia è il settimanale Gente, secondo cui la coppia avrebbe scelto una formula estremamente intima e lontana dall’attenzione pubblica.

Secondo quanto emerso, alle nozze non erano presenti figli, parenti o amici. I due si sarebbero presentati da soli in municipio, senza ricevimenti, invitati o festeggiamenti successivi. Nessuna lista nozze, nessun pranzo ufficiale e nessuna celebrazione pubblica per il celebre conduttore televisivo e la sua compagna.

La scelta della discrezione rispecchierebbe il carattere della relazione tra Scotti e Gabriella Perino, sempre vissuta con grande riservatezza nonostante la notorietà del volto televisivo. Dopo anni di convivenza, i due avrebbero deciso di ufficializzare il loro legame lontano da fotografi e mondanità.

Gabriella Perino, architetta di 60 anni, ha conosciuto Gerry Scotti grazie ai rispettivi figli, che frequentavano la stessa scuola. Entrambi arrivavano da precedenti matrimoni finiti: lei è madre di due figli, mentre il conduttore era stato sposato con Patrizia Grosso, dalla quale ha avuto il figlio Edoardo.

Quando la relazione è iniziata, nel 2011, la coppia aveva scelto di non pensare al matrimonio. Con il passare degli anni, però, la decisione sarebbe cambiata fino al sì pronunciato in forma privata nel Comune di Milano.