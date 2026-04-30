Melissa Satta e Carlo Beretta, casa nuova a Milano e voci di nozze dopo due anni insieme

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta fanno sul serio e valutano il matrimonio dopo due anni insieme. La coppia cerca una nuova casa a Milano, scelta che alimenta le voci su nozze imminenti e su un progetto di vita condiviso.

La relazione tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta prosegue senza scosse e si consolida giorno dopo giorno. Dopo circa due anni insieme, i due starebbero valutando un passo importante: trasferirsi in una nuova abitazione a Milano, più ampia e di livello elevato, nella zona di San Siro.

Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti milanesi, la ricerca di una casa più grande non sarebbe solo una scelta pratica, ma il segnale di un progetto più ambizioso. L’idea di costruire una vita comune sotto lo stesso tetto farebbe pensare a nozze sempre più vicine, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

La stessa Satta, ospite in televisione, ha parlato apertamente del suo momento personale, raccontando di sentirsi serena e pronta ad affrontare nuove tappe. Ha spiegato di vivere una fase piena, sia come madre sia come compagna, e di non escludere il matrimonio o l’arrivo di un altro figlio.

Un ruolo importante in questo equilibrio lo avrebbe avuto anche la madre di Carlo, Umberta Gnutti Beretta. A differenza di quanto accaduto in passato con altre relazioni del figlio, tra lei e la showgirl si sarebbe creato subito un rapporto positivo, rafforzato nel tempo.

L’intesa familiare sembra quindi solida. Anche il piccolo Maddox, nato dalla precedente relazione di Satta con Kevin-Prince Boateng, sarebbe stato accolto con affetto, contribuendo a rendere ancora più stabile il legame tra i due.