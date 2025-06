Musetti e Berrettini danno forfait al Queen's: infortunio e stop in vista di Wimbledon

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono costretti a rinunciare al Queen’s a causa di infortuni, mettendo a rischio la loro preparazione a Wimbledon. La notizia scuote gli appassionati italiani, che speravano di vederli brillare su erba prima dello Slam londinese. La loro assenza rappresenta una perdita significativa per il torneo e solleva dubbi sulla loro condizione fisica in vista delle sfide più importanti della stagione. Resta da vedere come affronteranno il percorso verso Wimbledon.

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini non prenderanno parte al torneo del Queen’s, appuntamento chiave della stagione su erba in preparazione a Wimbledon. I due azzurri saranno costretti a fermarsi per motivi fisici, compromettendo la loro presenza in uno dei tornei più importanti del circuito Atp in vista dello Slam londinese.

Musetti, attualmente numero 6 del mondo, ha riportato una lesione all’adduttore sinistro durante la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Gli esami medici hanno confermato il problema muscolare e il tennista toscano dovrà osservare uno stop di almeno due settimane. L’obiettivo è recuperare pienamente in tempo per Wimbledon, dove è chiamato a difendere la semifinale conquistata nel 2024 e i relativi 1230 punti Atp.

Anche Berrettini ha ufficializzato il forfait al Queen’s. Il tennista romano, vincitore del torneo nel 2021 e 2022, non gioca un match ufficiale dal ritiro agli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud. Dopo la rinuncia anche all’ATP di Stoccarda, dove l’anno scorso era arrivato in finale, arriva un nuovo stop che mette in dubbio anche la sua presenza ai prossimi appuntamenti sull’erba.

Con l’avvicinarsi di Wimbledon, la condizione fisica dei due principali rappresentanti del tennis italiano resta sotto stretta osservazione.