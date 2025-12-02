Serena Williams verso un possibile ritorno nel tennis: il segnale che accende il 2026

L’ipotesi di un rientro in campo di Serena Williams torna a farsi concreta. L’ex regina del tennis mondiale, vincitrice di 23 titoli Slam e icona assoluta del circuito WTA, avrebbe compiuto un passo decisivo che alimenta le aspettative dei tifosi.

Secondo quanto emerso, la statunitense ha comunicato all’International Tennis Integrity Agency la volontà di essere reinserita nell’International Registered Testing Pool, un requisito indispensabile per competere nuovamente a livello professionistico. Il suo nome compare infatti in un documento aggiornato al 6 ottobre 2025, confermato da un portavoce dell’Itia al New York Times.

Leggi anche Sinner e Serena Williams agli Us Open? La sorprendente rivelazione sul doppio mancato

“Ci ha informati che desidera rientrare nel pool di test”, ha spiegato Adrian Bassett. “Non sappiamo se questo preluda a un ritorno vero e proprio o se stia semplicemente mantenendo aperta l’opzione. Ciò che è certo è che è nuovamente soggetta ai controlli antidoping”.

Williams, oggi 44enne, non disputa un match ufficiale dal 2022. Nel corso degli anni ha sempre evitato di definirsi “ritirata”, preferendo parlare di un semplice “allontanamento”. Una scelta terminologica che, alla luce dei recenti sviluppi, sembra assumere un nuovo peso.

Già nei mesi precedenti Serena era tornata a mostrarsi sui campi da tennis, racchetta in mano, durante un allenamento sul cemento di Washington insieme alla sorella Venus Williams. Le immagini, pubblicate sul suo profilo Instagram, avevano acceso l’entusiasmo dei fan, ora alimentato da segnali sempre più concreti.

Il 2026 potrebbe quindi segnare un inatteso e clamoroso capitolo nella carriera della campionessa americana.