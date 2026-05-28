Money Road, due nuovi ingressi nella giungla e il montepremi scende dopo le tentazioni
La seconda puntata di Money Road parte con due nuovi concorrenti e un montepremi sceso a 328.950 euro dopo le prime tentazioni accettate dal gruppo nella giungla malese.
Questa sera, giovedì 28 maggio, torna in prima serata Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game di Sky ambientato nella giungla della Malesia. Alla guida del programma c’è ancora Fabio Caressa, chiamato a seguire il percorso dei concorrenti tra prove fisiche, scelte difficili e continue rinunce.
La nuova puntata riparte dopo l’uscita di Riccardo, il concorrente più giovane del gruppo, che ha lasciato il gioco al termine del primo episodio. La Compagnia delle Tentazioni prosegue quindi il viaggio con undici partecipanti, già messi a dura prova dalle condizioni estreme tra caldo, umidità e lunghi trekking nella foresta.
Il montepremi complessivo attualmente è fermo a 328.950 euro. Nel corso della prima puntata il gruppo era riuscito ad aumentare la cifra iniziale di 50 mila euro, ma parte del bottino è stata subito erosa dalle prime tentazioni accettate dai concorrenti, costate complessivamente 21 mila euro.
Nel secondo appuntamento entreranno in gioco anche due nuovi concorrenti. Si tratta di Giordano, speaker radiofonico trentenne di Modena, e Camilla, modella milanese di 24 anni abituata a viaggiare in tutto il mondo. I nuovi ingressi dovranno trovare spazio in un gruppo già sottoposto a tensioni e stanchezza accumulata.
Tra le prove previste nella nuova puntata ci saranno percorsi nella giungla tra mangrovie e serpenti, missioni riservate e nuove tentazioni che potrebbero ridurre ulteriormente il premio finale. Fabio Caressa presenterà ai concorrenti proposte sempre più difficili da rifiutare, comprese sistemazioni di lusso e vantaggi personali.
Uno dei momenti più delicati riguarderà la scelta della nuova guida del gruppo. Il ruolo, rispetto alla passata edizione, avrà un peso maggiore nelle decisioni strategiche e potrà influenzare l’equilibrio interno della compagnia durante il percorso nella foresta malese.
I concorrenti ancora in gara sono Marilina, Simona, Chiara, Sebastiano, Roberto, Daniele, Meryem, Adele, Marco, Fabrizio e Luana, tutti chiamati a convivere con la fatica e con le conseguenze delle decisioni prese lungo il cammino.
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