Money Road torna su Sky dal 21 maggio con Fabio Caressa e un montepremi da 300mila euro

Fabio Caressa guida la seconda stagione di Money Road, al via il 21 maggio, con un gruppo di dodici concorrenti impegnati in prove estreme nella giungla e decisioni che riducono un montepremi iniziale di 300mila euro.

La nuova edizione di Money Road debutta giovedì 21 maggio su Sky, con disponibilità anche in streaming su Now e Sky Go. Il programma, prodotto da Blu Yazmine per Sky Original, riprende il format già visto nella stagione precedente, confermando alla conduzione Fabio Caressa nel ruolo di guida dell’esperimento.

Al centro del gioco ci sono dodici persone comuni, selezionate per formare la cosiddetta “Compagnia delle Tentazioni”. I partecipanti si troveranno a vivere in condizioni essenziali, affrontando un percorso impegnativo tra trekking e prove nella giungla, con risorse limitate e situazioni di forte pressione.

Durante il viaggio, ogni concorrente sarà chiamato a scegliere se accettare o rifiutare diverse tentazioni, pensate per rendere più semplice la permanenza ma con una conseguenza precisa. Ogni vantaggio ottenuto avrà infatti un costo, incidendo sul montepremi iniziale fissato a 300mila euro.

Le decisioni non saranno individuali ma avranno effetti sull’intero gruppo. Ogni scelta potrà ridurre la cifra finale, mettendo i partecipanti di fronte a un equilibrio continuo tra interesse personale e responsabilità collettiva. Solo chi arriverà fino all’ultima puntata potrà accedere alla suddivisione della somma rimasta.