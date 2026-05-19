Money Road torna su Sky, Fabio Caressa guida la nuova stagione tra tentazioni e giungla malese

Fabio Caressa torna con Money Road e una nuova sfida nella giungla malese. Dodici concorrenti dovranno resistere a comfort e privilegi per non ridurre il premio finale da 300 mila euro.

Dal 21 maggio riparte su Sky Uno e in streaming su NOW la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il reality condotto da Fabio Caressa che mette alla prova resistenza, spirito di gruppo e capacità di rinunciare al comfort. Dopo il finale della prima edizione, il programma torna con nuove dinamiche e con la promessa di continui colpi di scena.

Il meccanismo resta lo stesso. Dodici persone comuni vengono portate nella giungla della Malesia e affrontano un lungo trekking in condizioni difficili, con il minimo indispensabile per sopravvivere. Tra fango, insetti, mangrovie e percorsi impervi, il gruppo deve raggiungere il traguardo finale cercando di proteggere il montepremi iniziale di 300 mila euro.

La vera insidia sono le tentazioni disseminate lungo il percorso. Ogni volta che un concorrente sceglie di concedersi un privilegio, dal denaro complessivo viene sottratta la cifra corrispondente. Una decisione individuale, quindi, pesa su tutto il gruppo. I partecipanti potranno trovarsi davanti a hotel immersi nel verde, cene di lusso, buffet e altri comfort capaci di cambiare radicalmente l’esperienza nella giungla.

Durante la presentazione milanese della nuova stagione, Fabio Caressa ha anticipato che ogni episodio avrà una svolta inattesa. Il giornalista sportivo torna così alla conduzione dell’esperimento sociale targato Sky, in un ruolo che accompagna e sprona i concorrenti durante il viaggio.

Nel cast della nuova edizione ci sono Marilina, infermiera di Bologna di 41 anni; Simona, impiegata milanese di 47 anni; Chiara, freelance di Ancona di 25 anni; Sebastiano, libero professionista di Milano di 25 anni; Roberto, traslocatore di Viterbo di 63 anni; Daniele, esperto d’arte di Milano di 51 anni; Meryem, content creator napoletana di 25 anni; Adele, ingegnere dell’Aquila di 49 anni; Marco, project planner milanese di 42 anni; Riccardo, volontario del servizio civile di Sammichele di Bari di 22 anni; Fabrizio, commesso di Milano di 34 anni; Luana, imprenditrice bresciana di 41 anni.

Caressa, reduce dall’esperienza a Pechino Express nel 2024, ha raccontato quale sarebbe la tentazione più difficile da evitare per lui. Il telecronista ha ammesso che rinunciare a una doccia dopo ore di cammino sarebbe quasi impossibile, mentre sul cibo riuscirebbe a resistere senza troppi problemi.

Nella nuova stagione arriveranno anche due ospiti speciali. Orietta Berti e Alessandro Borghese compariranno nel corso dell’avventura sorprendendo i concorrenti direttamente nella giungla.

Money Road andrà in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e sarà disponibile anche on demand su Sky Go e NOW. Dal 26 maggio il programma verrà trasmesso in chiaro su TV8, ogni martedì in prima serata.