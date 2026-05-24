Sinner al Roland Garros, caldo record a Parigi e dubbi sui regolamenti per i match

Sinner debutta al Roland Garros con temperature vicine ai 30 gradi e regole ancora incerte sul caldo estremo. A Parigi i giocatori cercano gli slot serali per evitare l’afa e limitare i rischi fisici.

Il Roland Garros prende il via domenica 24 maggio sotto una temperatura insolita per Parigi. Nei prossimi giorni il termometro potrebbe superare i 30 gradi, una condizione che rischia di incidere sul torneo e sulla preparazione dei protagonisti più attesi, da Jannik Sinner a Novak Djokovic fino a Flavio Cobolli.

Per i giocatori impegnati nelle sessioni diurne sarà una prova supplementare sulla terra battuta parigina. Le fasce serali sul Philippe Chatrier, con inizio alle 20.30, diventano così le più richieste per evitare il caldo intenso previsto tra lunedì 25 e mercoledì 27 maggio.

Il numero uno del ranking arriva a Parigi pochi giorni dopo il successo agli Internazionali d’Italia e dovrà gestire condizioni climatiche molto diverse rispetto a quelle affrontate a Roma. Negli ultimi anni Sinner ha già avuto problemi fisici legati alle alte temperature, tra i crampi accusati a Shanghai e il malore sofferto agli Australian Open 2026 con quasi 40 gradi.

Il tennista azzurro, però, non sembra particolarmente preoccupato. Durante la conferenza stampa ha spiegato che il caldo può anche favorire il suo tennis. Con temperature elevate la palla viaggia più veloce e rimbalza maggiormente, aspetti che potrebbero aiutare il suo servizio e la spinta da fondo campo.

Sinner ha insistito soprattutto sull’aspetto mentale, ritenuto decisivo nei tornei dello Slam. Il campione altoatesino ha raccontato di voler sfruttare questi giorni per adattarsi progressivamente al clima parigino, ricordando anche le buone sensazioni avute a Indian Wells in condizioni simili.

Intanto resta aperta la questione regolamentare. Nel 2026 l’ATP ha introdotto nuove norme contro il caldo estremo, con pause di raffreddamento di dieci minuti oltre i 30 gradi e stop ai match sopra i 32. Al Roland Garros, però, queste regole non verranno applicate automaticamente.

I tornei del Grande Slam seguono infatti le direttive dell’International Tennis Federation e del Grand Slam Board, che mantengono procedure differenti rispetto al circuito ATP. Saranno quindi gli organizzatori francesi a decidere eventuali pause, sospensioni o modifiche al programma.

Tra le possibili misure c’è anche la chiusura dei tetti mobili sui campi Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen. In circa quindici minuti gli impianti possono trasformarsi in strutture indoor, limitando l’esposizione diretta al sole e mantenendo temperature più stabili durante gli incontri.