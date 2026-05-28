Sanremo 2027, Maria De Filippi pronta a tornare sul palco accanto a Stefano De Martino

Stefano De Martino prepara Sanremo 2027 con un Festival più snello e Maria De Filippi potrebbe affiancarlo in una delle serate. Il conduttore lavora già alla selezione dei Big e agli aspetti artistici dello show.

Maria De Filippi potrebbe essere tra i volti di punta del Festival di Sanremo 2027. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la conduttrice Mediaset sarebbe pronta ad affiancare Stefano De Martino in qualità di coconduttrice per una delle serate della manifestazione.

L’ipotesi nasce dal forte legame professionale e personale che unisce i due. Fu proprio De Filippi a lanciare De Martino nel mondo della televisione nel 2009, quando il futuro conduttore partecipò ad “Amici” come ballerino. Oggi, a distanza di anni, Stefano De Martino si prepara a debuttare alla guida artistica e alla conduzione del Festival.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali né dall’entourage della presentatrice né da quello del conduttore. Anche la Rai mantiene il massimo riserbo sulle scelte legate alla prossima edizione della kermesse, lasciando piena autonomia al nuovo direttore artistico.

Intanto De Martino ha già iniziato a lavorare concretamente all’organizzazione dello show. Nelle ultime settimane il conduttore è stato impegnato nella costruzione della squadra che lo accompagnerà nella selezione dei brani in gara e nella definizione del regolamento di Sanremo 2027.

Parallelamente è partita anche una lunga fase di ascolto musicale. De Martino è stato visto a diversi concerti e manifestazioni dal vivo, tra eventi pop e festival indipendenti. Tra le tappe segnalate ci sono il concerto di Rosalía e il Mi Ami Festival di Milano, appuntamenti utili per osservare da vicino artisti e nuove tendenze della scena musicale.

Tra le novità allo studio ci sarebbe anche una riduzione del numero dei cantanti in gara. L’idea sarebbe quella di riportare il cast dei Big a una quota compresa tra 24 e 26 artisti, in netto calo rispetto alle edizioni più recenti.

Negli ultimi giorni De Martino ha dovuto anche rivedere alcuni impegni professionali per stare vicino all’ex moglie Belen Rodriguez e al figlio Santiago, che vivono a Milano. Il conduttore avrebbe modificato diversi appuntamenti legati ad “Affari tuoi”, programma che dalla prossima stagione potrebbe essere realizzato proprio nel capoluogo lombardo.