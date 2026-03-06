Jalisse pronti a riprovarci a Sanremo 2027 e guardano a Stefano De Martino

I Jalisse annunciano un nuovo tentativo per tornare al Festival di Sanremo nel 2027 dopo anni di esclusioni. Il duo, ospite in tv, parla della possibile direzione di Stefano De Martino e delle difficoltà nel scegliere la canzone giusta.

I Jalisse non rinunciano al sogno dell’Ariston. Ospiti nel programma televisivo La volta buona, il duo ha raccontato di voler presentare ancora una volta la propria candidatura al Festival di Sanremo 2027. Se accadesse, sarebbe il trentesimo tentativo di tornare tra i Big della manifestazione che li vide trionfare nel 1997.

La coppia musicale spera che qualcosa possa cambiare con la possibile guida del festival affidata a Stefano De Martino. “Noi ci proveremo anche il prossimo anno”, hanno spiegato durante l’intervista, lasciando intendere che la speranza di rivedere il proprio nome nella lista degli artisti in gara non si è mai spenta.

Il duo ha raccontato anche l’ironia con cui i fan stanno cercando di sostenerli sui social. “Non lo perseguitiamo, non lo abbiamo mai fatto con nessuno e di certo non con Stefano”, hanno detto. A muoversi sono invece i sostenitori, che nei commenti e nei tag chiedono al conduttore di prendere in considerazione la loro partecipazione.

Restano però i dubbi sul brano da presentare. “Non sappiamo più quale canzone proporre, non riusciamo a capire cosa possa piacere”, hanno ammesso i due artisti. Ancora da decidere anche se partecipare come indipendenti o con una casa discografica. Con una battuta hanno aggiunto che forse servirebbe perfino una coreografia in stile Sal Da Vinci con “Per sempre sì”.