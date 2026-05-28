Roland Garros, Blockx valuta un'azione legale dopo l'infortunio alla caviglia
Blockx si ritira dal Roland Garros dopo una caduta sui teloni e valuta una richiesta di risarcimento per l’infortunio alla caviglia che gli ha impedito di giocare il secondo turno contro De Minaur e di continuare il torneo.
Il Roland Garros potrebbe finire al centro di una richiesta di risarcimento avanzata da Alexander Blockx. Il tennista belga ha dovuto rinunciare al match di secondo turno contro Alex De Minaur dopo un infortunio alla caviglia rimediato nei giorni precedenti.
Secondo quanto emerso, Blockx sarebbe scivolato su un telone presente nell’impianto del torneo francese, procurandosi una distorsione che gli ha impedito di continuare lo Slam parigino. Il problema fisico è arrivato subito dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro Coleman Wong.
Lo stop ha costretto il giocatore belga al ritiro prima della sfida contro l’australiano De Minaur, cancellando anche la possibilità di proseguire il torneo e incassare il premio economico previsto per i turni successivi.
L’ipotesi di una causa contro gli organizzatori è stata confermata dall’allenatore di Blockx, che ha spiegato come la richiesta di danni potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni.
Non sarebbe il primo episodio del genere nel tennis internazionale. Nel 2018 Eugenie Bouchard ottenne un risarcimento dalla federazione statunitense dopo una caduta avvenuta negli spogliatoi degli US Open, provocata da un pavimento bagnato.
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