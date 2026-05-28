YouTube cambia le regole, etichette IA automatiche sui video e sugli Shorts
YouTube introdurrà etichette IA automatiche sotto i video e negli Shorts per segnalare contenuti sintetici realistici. Il sistema potrà applicare l’avviso anche senza dichiarazione dei creator, usando metadati e controlli interni.
YouTube modifica il sistema che segnala i contenuti creati o alterati con intelligenza artificiale e rende gli avvisi molto più visibili agli utenti. Nei video tradizionali la dicitura comparirà direttamente sotto il player, sopra la descrizione, mentre negli Shorts sarà mostrata come overlay all’interno del filmato.
La piattaforma interviene dopo le critiche ricevute negli ultimi mesi sulla difficoltà nel distinguere contenuti autentici, video manipolati e clip generate con strumenti IA. Fino a oggi le informazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale erano spesso inserite nella descrizione del video, una sezione che molti utenti non aprono durante la visione.
Con il nuovo sistema apparirà una segnalazione più immediata, accompagnata dalla sigla AI e da un’icona informativa. YouTube continuerà a chiedere ai creator di dichiarare manualmente l’utilizzo di contenuti fotorealistici sintetici, ma introdurrà anche controlli automatici capaci di rilevare modifiche o generazioni artificiali considerate rilevanti.
Se il sistema individuerà materiale realistico creato con IA, la piattaforma potrà applicare l’etichetta anche senza la segnalazione dell’autore del video. Il controllo utilizzerà indicatori interni, strumenti proprietari e metadati già presenti nei file caricati.
I contenuti prodotti con strumenti IA di YouTube come Veo o Dream Screen manterranno una disclosure permanente. Lo stesso avverrà per i video che includono metadati C2PA, standard usato per identificare materiale sintetico o modificato digitalmente.
YouTube precisa che non tutti i contenuti realizzati con intelligenza artificiale riceveranno automaticamente l’avviso visibile. Le animazioni, gli effetti marginali o le modifiche leggere potranno ancora essere indicate soltanto nella descrizione. L’attenzione sarà concentrata soprattutto sui video realistici che imitano persone, ambienti o situazioni reali.
I creator che riterranno errata l’etichetta applicata dal sistema potranno correggere lo stato del contenuto attraverso YouTube Studio. La società sostiene inoltre che queste segnalazioni non influiranno direttamente sulla monetizzazione o sulla distribuzione dei video nei suggerimenti della piattaforma.
Resta aperto il tema dell’affidabilità dei controlli automatici. Un sistema troppo rigido potrebbe colpire contenuti legittimi, mentre verifiche poco severe rischierebbero di non fermare i video sintetici più ingannevoli.
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