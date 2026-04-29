Mondiali 2026, la Fifa cambia le regole sui cartellini per evitare squalifiche nelle partite decisive

La Fifa cambia le regole sui cartellini per i Mondiali 2026 per evitare squalifiche pesanti. Con più partite nel torneo, le ammonizioni verranno azzerate in due momenti chiave per garantire la presenza dei giocatori nelle gare decisive.

La Fifa ha introdotto una modifica al regolamento disciplinare in vista dei Mondiali del 2026, che si disputeranno tra Canada, Messico e Stati Uniti. Il nuovo formato a 48 squadre porterà a un numero maggiore di partite e a un turno a eliminazione diretta in più rispetto al passato.

Per ridurre il rischio di squalifiche legate alla somma di ammonizioni, l’organismo che governa il calcio mondiale ha deciso di intervenire sul sistema dei cartellini gialli. L’obiettivo è evitare che i giocatori saltino le sfide più importanti a causa di sanzioni accumulate durante il torneo.

In concreto, tutte le ammonizioni ricevute nella fase a gironi verranno cancellate prima dell’inizio dei sedicesimi di finale. Un secondo azzeramento è previsto al termine dei quarti, così da impedire che un cartellino giallo in semifinale possa escludere un calciatore dalla finale.

La regola non riguarda le espulsioni dirette, che continueranno a comportare squalifiche secondo il regolamento. La modifica punta a garantire la presenza dei protagonisti nelle partite decisive del torneo, in un calendario più lungo e impegnativo.