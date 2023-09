Influencer YouTube Ruby Franke Arrestata per Presunto Abuso sui Minori: Le Terribili Regole di Punizione Svelate

Nel mondo degli influencer, un caso scioccante ha scosso la comunità online quando Ruby Franke, conosciuta per il suo canale YouTube "8 Passengers," è stata arrestata per presunto abuso sui minori. Le sue regole di punizione, documentate nei video, hanno suscitato allarme e indignazione. La storia prende vita quando uno dei suoi sei figli è riuscito a fuggire a casa dei vicini, rivelando una realtà di maltrattamenti.

La Fuga del Piccolo e l'Allarme dei Vicini

La drammatica vicenda ha avuto inizio quando il bambino è riuscito a strisciare fuori da una finestra e ha cercato rifugio a casa dei vicini. Questi ultimi, sconvolti dalle condizioni del piccolo, hanno immediatamente chiamato il 911. Il bambino presentava ferite aperte e segni di nastro adesivo sulle caviglie e sui polsi, oltre a evidenti segni di malnutrizione. La sua richiesta disperata di acqua e cibo ha suscitato preoccupazione e ha portato all'intervento delle autorità.

L'Indagine e le Accuse

Dopo aver perquisito l'abitazione di Ruby Franke, la polizia ha scoperto che anche un altro dei bambini necessitava urgentemente di assistenza. In seguito all'indagine, sia Ruby Franke che la sua collega Jodi Hildebrandt sono state accusate di sei capi d'imputazione per abusi aggravati sui minori. Entrambe sono attualmente in custodia presso il dipartimento dello sceriffo della contea di Washington. La notizia dell'arresto ha portato sollievo alle sorelle e alla figlia ventenne di Ruby Franke, che da tempo attendevano che la giustizia fosse fatta.

Le Pratiche della Mamma Influencer

Ruby Franke aveva creato una facciata di famiglia perfetta e felice sui social media, con video che mostravano la vita quotidiana con il marito e i suoi sei figli. Tuttavia, dietro questa apparenza si celava una realtà molto diversa. Nel suo canale YouTube, Ruby Franke non solo documentava la vita familiare, ma insegnava anche metodi di punizione estremamente severi per i suoi piccoli. Le "penalità" includevano il digiuno per una bambina di sei anni per aver dimenticato il pranzo, la privazione del sonno per uno dei suoi fratellini costretto a dormire su un pouf per sette mesi, e il compito di pulire il pavimento in legno. Queste pratiche hanno destato preoccupazione tra i suoi oltre 2 milioni di abbonati, che hanno segnalato l'accaduto ai servizi locali per la tutela dei minori.

Nonostante le numerose accuse e le reazioni sconcertate degli spettatori, Ruby Franke si era giustificata affermando che il suo stile genitoriale non costituiva abuso, ma rappresentava un modo per insegnare ai suoi figli le conseguenze delle loro azioni. Tuttavia, l'arresto e le accuse hanno messo in discussione queste giustificazioni, portando alla luce una storia di presunti maltrattamenti che ha scosso la comunità online.

