007 First Light, il ritorno di James Bond nei videogiochi divide tra azione spettacolare e limiti evidenti

Dopo quattordici anni di assenza, James Bond torna nel mondo dei videogiochi con 007 First Light, progetto sviluppato da IO Interactive e supervisionato da Amazon MGM. L’attesa era altissima, alimentata sia dal peso del franchise sia dalla reputazione dello studio danese, reduce dal successo della trilogia World of Assassination dedicata a Hitman.

Il nuovo titolo rappresenta il primo tassello del rilancio moderno dell’universo di 007, in attesa del reboot cinematografico previsto nel 2028. La scelta più evidente riguarda proprio il protagonista. Questa volta Bond non ricalca le versioni viste al cinema negli ultimi decenni, ma viene completamente reinventato. Il personaggio appare più giovane, impulsivo e meno raffinato rispetto all’agente segreto immaginato da Ian Fleming.

Nel gioco, Bond ha 26 anni ed è una recluta dell’aviazione britannica ancora lontana dall’immagine elegante e controllata del celebre agente dell’MI6. L’ingresso nei servizi segreti avviene quasi accidentalmente, trascinandolo in una cospirazione internazionale costruita attorno a tecnologie avanzate, intelligenze artificiali fuori controllo e conflitti geopolitici.

L’interpretazione di Patrick Gibson riesce comunque a dare credibilità a questa nuova versione del personaggio. Il risultato finale ricorda un mix tra la durezza del Bond interpretato da Daniel Craig e l’approccio più giovane e avventuroso tipico di Nathan Drake.

La trama mantiene il ritmo delle migliori produzioni cinematografiche della saga. I colpi di scena non sono sempre imprevedibili, ma la sceneggiatura funziona e accompagna il giocatore per circa dodici ore senza evidenti buchi narrativi. I personaggi secondari ricevono spazio adeguato e anche il cameo di Lenny Kravitz si inserisce senza risultare forzato.

Non mancano gli elementi storici del franchise, dalle Bond Girl fino ai marchi iconici come Aston Martin e Omega, integrati nella storia in maniera coerente con l’immaginario della serie.

I problemi emergono soprattutto durante il gameplay. 007 First Light abbandona quasi del tutto la struttura sandbox che aveva reso celebre IO Interactive con Hitman. Il gioco segue una progressione molto lineare, suddivisa in missioni chiuse e poco aperte alla sperimentazione.

Le mappe offrono alcuni approcci alternativi, soprattutto nelle sezioni stealth, ma la libertà concessa al giocatore resta limitata. Ogni percorso porta rapidamente verso sequenze scriptate e obiettivi obbligati, lasciando poco spazio alla creatività.

Le fasi d’azione alternano combattimenti corpo a corpo, infiltrazione, investigazione ambientale e sparatorie spettacolari dal forte taglio cinematografico. Alcune sequenze di guida aiutano a spezzare il ritmo, mentre i gadget tecnologici risultano presenti ma poco approfonditi.

Uno dei limiti più evidenti riguarda l’intelligenza artificiale dei nemici. Durante le sparatorie gli avversari reagiscono in modo prevedibile, raramente riescono a mettere sotto pressione il giocatore e nelle sezioni stealth si lasciano ingannare con troppa facilità. Anche il sistema di combattimento melee appare poco preciso nei controlli.

IO Interactive sembra aver scelto deliberatamente un’impostazione più accessibile per avvicinare il grande pubblico di 007, rinunciando però a quella profondità tattica che molti fan dello studio si aspettavano.

Per chi cerca un’esperienza più vicina a Hitman è presente la modalità TacSim, accessibile nel post-game. Qui le mappe vengono riutilizzate con missioni pensate per incentivare approcci più strategici e libertà d’azione maggiori, riprendendo la struttura sandbox tipica dello studio.

Sul piano tecnico il gioco offre scenari molto curati e atmosfere convincenti, ma il Glacier Engine mostra diversi limiti di ottimizzazione. L’illuminazione globale pesa notevolmente sulle prestazioni e mette in difficoltà anche configurazioni hardware moderne.

L’utilizzo di tecnologie come DLSS 4.5 e Multi Frame Generation diventa quasi obbligatorio per mantenere un framerate stabile in Quad HD. Nonostante questo, durante le sequenze più concitate compaiono frequenti micro-stuttering e cali improvvisi delle prestazioni.

007 First Light riesce comunque a riportare Bond al centro della scena videoludica con una produzione spettacolare e cinematografica. La nuova direzione scelta per il personaggio e il gameplay più guidato potrebbero però lasciare insoddisfatti sia i fan storici della saga sia chi sperava in un’evoluzione diretta dell’esperienza proposta da Hitman.