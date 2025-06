Denis Villeneuve dirigerà il nuovo film di James Bond: il primo 007 targato Amazon MGM

Amazon MGM, che punta a rivoluzionare il mondo di 007 con una visione fresca e innovativa. Denis Villeneuve, autore di capolavori come Arrival e Dune, promette di portare un’energia nuova nel franchise più iconico di sempre, creando un film che lascerà il segno. L’attesa cresce: il suo tocco distintivo potrebbe davvero cambiare il volto di James Bond per le generazioni future.

Denis Villeneuve sarà il regista del ventiseiesimo film di James Bond, il primo prodotto nell’era di Amazon MGM Studios. Il cineasta canadese, noto per successi come Arrival, Blade Runner 2049 e i due capitoli di Dune, è stato ufficialmente scelto per guidare il nuovo corso dell’agente segreto più celebre del cinema.

L’annuncio è arrivato direttamente da Amazon MGM, società del colosso fondato da Jeff Bezos, proprio mentre il fondatore di Amazon si trovava a Venezia per festeggiare le nozze con Lauren Sanchez. Si tratta di un passaggio di testimone storico: con l’uscita di scena definitiva di Daniel Craig, il franchise si affida per la prima volta a una tech company e a un autore dal forte impatto estetico e narrativo.

“Per me James Bond è territorio sacro. Lo guardavo con mio padre fin da Agente 007 - Licenza di uccidere, con Sean Connery. È un onore immenso”, ha dichiarato Villeneuve in una nota ufficiale. Le sue parole confermano la passione di lunga data per il personaggio creato da Ian Fleming e la volontà di portarlo in una nuova dimensione cinematografica.

Il nuovo film di 007 segna la prima produzione dell’era post-acquisizione da parte di Amazon, che nel 2022 ha comprato MGM per 8,45 miliardi di dollari. Dopo mesi di trattative con i produttori storici della saga, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, l’accordo è stato siglato quest’anno, sbloccando ufficialmente il progetto.

Tra i registi presi in considerazione figuravano anche Edward Berger (Im Westen nichts Neues), Edgar Wright (Baby Driver) e Paul King (Wonka), ma la scelta è ricaduta su Villeneuve per la sua visione autoriale e la sua credibilità internazionale. Con Dune, il regista ha dimostrato di saper unire epicità e introspezione, incassando oltre 700 milioni di dollari e conquistando premi Oscar per suono ed effetti visivi.

La regia sarà affiancata dalla produttrice esecutiva Tanya Lapointe, collaboratrice e compagna di Villeneuve. I produttori principali saranno Amy Pascal e David Heyman. “Siamo nelle mani di un autore straordinario. Questo film è sempre stato il suo sogno, ora lo è anche il nostro”, hanno dichiarato Pascal e Heyman in un comunicato congiunto.

Non è stato ancora rivelato chi interpreterà il nuovo James Bond, né chi sarà lo sceneggiatore del film. Secondo alcune indiscrezioni, il casting è in corso e potrebbe portare a una versione più giovane e audace dell’agente 007, in linea con le strategie di rinnovamento volute da Amazon MGM.

La data di inizio delle riprese non è ancora stata annunciata, ma l’attenzione sul progetto è già altissima. Dopo anni di trionfi al botteghino, la saga si appresta a riaffermarsi anche nell’era dello streaming, sfruttando appieno il potenziale del brand senza tradirne l’eredità cinematografica.

“Denis Villeneuve è un maestro del cinema. Il suo coinvolgimento è per noi un grande onore e una straordinaria opportunità”, ha affermato Mike Hopkins, responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios. L’agente con la licenza di uccidere è pronto a tornare, portando con sé una nuova visione all’insegna del grande cinema.