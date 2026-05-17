James Bond dopo Daniel Craig, Tom Francis entra nella corsa per il nuovo 007

James Bond cambia volto dopo Daniel Craig e Tom Francis entra tra i candidati più seguiti. L’attore britannico di 26 anni, premiato a teatro per Sunset Boulevard, avrebbe sostenuto un provino per il nuovo 007 mentre prosegue la selezione del protagonista.

La ricerca del nuovo James Bond continua e tra i nomi emersi nelle ultime settimane compare anche quello di Tom Francis. L’attore britannico, 26 anni, avrebbe sostenuto un provino per interpretare il prossimo agente 007, ruolo rimasto vacante dopo l’addio di Daniel Craig alla storica saga cinematografica.

Secondo quanto riportato da Variety, Francis sarebbe stato valutato dalla produzione durante le fasi di casting coordinate da Nina Gold. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali né dai rappresentanti dell’attore né da Amazon MGM Studios, impegnata nello sviluppo del futuro capitolo del franchise.

Francis arriva soprattutto dal teatro. Il suo nome si è fatto conoscere grazie alla nuova versione di Sunset Boulevard diretta da Jamie Lloyd, spettacolo in cui recita accanto a Nicole Scherzinger. La performance gli ha permesso di conquistare un Olivier Award e una candidatura ai Tony Awards.

Nel cinema il suo percorso è ancora agli inizi. Ha partecipato con un piccolo ruolo a “Jay Kelly”, film interpretato da George Clooney, mentre prossimamente apparirà in “The Mosquito Bowl”, produzione ambientata durante la Seconda guerra mondiale con Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård. Sul piccolo schermo ha invece debuttato nell’ultima stagione della serie Netflix “You”.

La corsa al ruolo di 007 resta una delle più osservate dell’industria cinematografica. Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi, tra cui Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson e Callum Turner. Tra le indiscrezioni era comparso anche Cosmo Jarvis, ma il suo portavoce ha escluso qualsiasi coinvolgimento nei provini.

L’ingresso di Francis tra i candidati conferma la volontà della produzione di valutare interpreti più giovani e provenienti anche dal teatro. Una scelta che potrebbe portare una nuova direzione al personaggio creato da Ian Fleming, protagonista di una delle saghe più longeve nella storia del cinema.