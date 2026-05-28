Roland Garros, Djokovic sbotta con un giornalista dopo la vittoria contro Royer

Djokovic risponde stizzito in conferenza stampa dopo il match con Royer al Roland Garros. Il serbo ha contestato la definizione di “partita ragionevolmente lunga” dopo oltre tre ore e mezza di gioco sulla terra battuta.

Novak Djokovic ha perso la pazienza al termine della sfida vinta contro Valentin Royer nel secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo una partita complicata e durata più di tre ore e mezza, il tennista serbo si è mostrato irritato durante la conferenza stampa post match, reagendo duramente a una domanda ricevuta da un giornalista.

L’incontro contro il francese Royer si è chiuso in quattro set, ma non senza tensione. Djokovic aveva già vissuto momenti di nervosismo in campo durante il confronto con il suo avversario, soprattutto nel terzo set, quando non era riuscito a sfruttare diverse occasioni per chiudere il match in anticipo.

La situazione si è accesa definitivamente davanti ai cronisti. Un giornalista ha aperto il suo intervento ricordando che il serbo aveva affrontato due partite “ragionevolmente lunghe” nelle prime fasi del torneo parigino. Una definizione che Djokovic non ha gradito fin dalle prime parole.

“Ragionevolmente lunghe?”, ha replicato subito il campione serbo interrompendo la domanda. Il reporter ha quindi precisato di riferirsi al tempo trascorso in campo, chiedendo a Djokovic un giudizio sulle sue condizioni fisiche e sul livello mostrato finora.

La risposta dell’ex numero uno del mondo è arrivata con tono seccato. Djokovic ha spiegato di non condividere quella valutazione, sottolineando quanto una partita di tre ore e mezza sulla terra battuta possa essere pesante dal punto di vista atletico.

Il serbo ha parlato di una gara “molto estenuante”, giocata inoltre in condizioni climatiche difficili per il caldo presente a Parigi. Djokovic ha anche ammesso di avere responsabilità per non essere riuscito a chiudere prima l’incontro, ricordando di essere stato avanti di un break per due volte nel terzo set e di aver avuto anche un match point.

“Fisicamente ho speso tantissime energie”, ha spiegato il campione serbo, definendo il confronto con Royer una partita “molto dura”. Nonostante il passaggio del turno, il nervosismo mostrato in campo e davanti ai giornalisti ha confermato la tensione con cui Djokovic sta affrontando questa edizione del torneo francese.