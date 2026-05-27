Djokovic batte Royer al Roland Garros, tensione con il pubblico a Parigi

Novak Djokovic ha superato Valentin Royer al Roland Garros, ma il match giocato oggi, mercoledì 27 maggio, ha lasciato spazio anche a un episodio di tensione con il pubblico di Parigi.

Durante il quarto game, il tennista serbo ha reagito con irritazione verso il giudice di sedia dopo un punto perso. Il gesto non è passato inosservato sulle tribune del Philippe Chatrier, dove molti spettatori hanno iniziato a fischiarlo.

Djokovic ha mostrato subito il proprio fastidio per la reazione del pubblico. In campo, rivolgendosi a quanto stava accadendo dagli spalti, ha ripetuto: “Non hanno rispetto, non hanno rispetto”.