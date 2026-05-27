Roland Garros, Djokovic sfida Royer e Cinà debutta nel day 4 dello Slam di Parigi

Djokovic torna in campo al Roland Garros contro Royer nel secondo turno dello Slam parigino. Mercoledì 27 maggio spazio anche agli azzurri Paolini, Sonego e Cinà, impegnati sui campi principali di Parigi.

Il Roland Garros entra nel vivo con la quarta giornata del torneo parigino. Oggi, mercoledì 27 maggio, Novak Djokovic affronta il francese Valentin Royer nel secondo turno dello Slam sulla terra rossa, mentre cresce l’attesa anche per i tennisti italiani impegnati nel programma di giornata.

Sul Court Philippe-Chatrier si parte alle 12 con la sfida tra Sara Bejlek e la numero tre del seeding Iga Swiatek. A seguire Elina Svitolina affronta la spagnola Quevedo prima del match tra Djokovic e Royer. In serata toccherà invece ad Alexander Zverev contro Tomas Machac, incontro previsto non prima delle 20.15.

Gli occhi italiani sono puntati soprattutto su Jasmine Paolini, attesa sul Suzanne-Lenglen contro l’argentina Sierra. Nello stesso campo spazio anche ad Alex De Minaur contro Blockx, alla sfida tra Rybakina e Starodubtseva e al confronto tra Casper Ruud e Medjedovic.

Federico Cinà scenderà in campo sul Court 13 contro l’olandese Jesper De Jong. Sempre tra gli azzurri, Lorenzo Sonego affronterà Tommy Paul sul Court 7 in uno dei match più attesi della giornata.

Il programma sugli altri campi prevede diversi incontri di cartello. Sul Simonne-Mathieu giocheranno tra gli altri Rublev contro Ugo Carabelli e Humbert nel derby francese con Halys. Sul Court 14 spazio a Khachanov, Fonseca e Muchova, mentre sul Court 6 saranno protagonisti Davidovich Fokina e Mensik.

Completano il calendario le partite di Kokkinakis contro Carreno Busta sul Court 9 e quelle del Court 12 con Borges-Kecmanovic e Teichmann-Frech.

Tutte le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta sui canali Eurosport. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming tramite Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.