Sciopero del 29 maggio, treni e trasporto pubblico a rischio tra Roma Milano e linee regionali

Sciopero nazionale di 24 ore venerdì 29 maggio con treni, autobus e metropolitane a rischio in tutta Italia. Garantite solo le fasce protette per il trasporto locale e regionale, previsti disagi soprattutto nelle grandi città.

Venerdì 29 maggio sarà una giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici. I sindacati Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese e Si Cobas hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale in diverse città italiane.

Lo stop interesserà anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord dalle 21 di giovedì 28 maggio fino alle 21 di venerdì 29 maggio. Per i servizi regionali resteranno attive le fasce di garanzia previste nei giorni feriali, con treni assicurati dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

A Roma lo sciopero coinvolgerà l’intera rete Atac insieme ai servizi gestiti da Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr. Durante la protesta, autobus, tram e metropolitane saranno garantiti soltanto dall’inizio del servizio fino alle 8.29 e poi dalle 17 alle 19.59. Lo stop riguarderà anche il servizio ClicBus Atac e alcune linee affidate ad altri operatori.

A Milano l’azienda Atm ha comunicato che le linee potrebbero subire sospensioni dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Possibili ritardi e cancellazioni anche sulle tratte suburbane e metropolitane.

Alla base della mobilitazione ci sono diverse rivendicazioni sindacali. I promotori contestano l’aumento delle spese militari, le condizioni di lavoro nel settore pubblico e privato, la precarietà occupazionale e il mancato adeguamento degli stipendi. Tra i temi indicati figurano anche le politiche abitative, la sicurezza sul lavoro e le norme che regolano il diritto di sciopero.