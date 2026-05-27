Sciopero trasporti il 29 maggio, treni e metro a rischio da Roma a Milano

Sciopero del 29 maggio nei trasporti, stop di 24 ore contro salari e spese militari. A Roma e Milano previsti forti disagi su metro, autobus e treni con fasce garantite limitate nelle ore di punta.

Venerdì 29 maggio si preannuncia una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici. I sindacati Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese e Si Cobas hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà il settore dei trasporti in tutta Italia. Alla mobilitazione aderiscono anche Usi 1912, Sbm, Fisi e Fi-si.

Lo stop interesserà il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord dalle 21 di giovedì 28 maggio fino alle 21 del giorno successivo. Per i servizi regionali resteranno attive le fasce di garanzia previste nei giorni feriali, con corse assicurate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

A Roma l’agitazione coinvolgerà l’intera rete Atac, comprese le linee gestite dagli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr. Il servizio sarà regolare solo nelle fasce protette, dall’inizio del servizio fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Possibili stop anche per il servizio a chiamata ClicBus Atac e per alcune linee affidate in subappalto.

A Milano Atm ha comunicato che metropolitane, tram e autobus potrebbero subire cancellazioni o riduzioni del servizio dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine della giornata.

Le organizzazioni sindacali spiegano che la protesta nasce contro l’aumento delle spese militari, la precarietà e il mancato adeguamento degli stipendi nel settore pubblico e privato. Tra le motivazioni indicate figurano anche la sicurezza sul lavoro, la situazione abitativa, le politiche industriali e le norme che limitano il diritto di sciopero nel comparto della logistica.