Bufalo Donald Trump salvato in Bangladesh, il ministro ferma il sacrificio

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Notizia in breve Il bufalo albino soprannominato Donald Trump è stato salvato dal sacrificio in Bangladesh dopo l’intervento del ministro dell’Interno, che ne ha disposto il ritorno in fattoria.

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Un bufalo albino diventato famoso in Bangladesh per la somiglianza attribuita a Donald Trump non sarà ucciso durante la festività islamica dell’Eid al-Adha. L’animale, ribattezzato Donald Trump per il ciuffo biondo che ricorda la capigliatura del presidente degli Stati Uniti, era ormai una piccola celebrità sui social e attirava da settimane curiosi e turisti nella fattoria in cui vive. Il suo destino sembrava già deciso, con il sacrificio previsto per la ricorrenza religiosa. A cambiare tutto è stato l’intervento del ministro dell’Interno del Bangladesh, Salahuddin Ahmed, che ha ordinato di riportare il bufalo nella sua fattoria.

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